"Пять причин": сексолог объяснила, почему женщины идут на измену

Женщин на измену могут толкнуть пять причин, сказала сексолог / Sem40

Психолог и сексолог Екатерина Федорова сообщила, что есть пять причин, по которым женщины идут на измену.

Женская измена начинается в голове, рассказала эксперт 24 Каналу.

По словам собеседницы, первая причина, по которой женщины решаются на измену, — отсутствие стойкой эмоциональной связи с партнером.

Психолог объяснила, что для женщины важно искренне говорить со своим мужчиной, чувствовать его поддержку.

"Если эмоциональная связь по каким-то причинам прерывается, женщина чувствует себя потерянной. Избавиться от этого чувства может помочь другой мужчина", — предупредила психолог.

Также женщины могут идти на измену из-за сексуальной неудовлетворенности — отсутствие оргазма рано или поздно подтолкнет представительниц прекрасного пола искать его на стороне.

Сексолог добавила, что женщины способны изменить своему мужчине, чтобы отомстить ему за измену. "…часто бывает, что только так женщина может простить мужчину", — отметила эксперт.

Федорова сказала, что еще одна причиной женских измен являются неоправданные ожидания. Кроме того, женщины способны изменить потому, что им снова хочется быть желанными, и такое желание часто возникает с возрастом.

"...Женщине снова хочется быть любимой, почувствовать себя неповторимой, оказаться в горячих объятиях и почувствовать свежее дыхание любви. Если мужчина не поддерживает это в жене, а жене это очень нужно, то она начнет искать это в других мужчинах", — заявила психолог.

Ранее западные СМИ писали, что людей толкают на измену пять факторов — религиозность, разница в доходах, приближение юбилея, неуверенность в партнере и симуляция оргазмов.