Урожай попрет как на дрожжах: как использовать кофейную гущу для удобрения

Кофейная гуща не заменяет полноценные удобрения и должна применяться как дополнительная подпитка.

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Кофейная гуща пригодится в саду / Коллаж: Главред, фото: Pexels/Kampus Production, Pixabay/ClaroCafe

Вы узнаете:

Как использовать кофейную гущу в качестве удобрения

Какие растения можно удобрять кофейной гущей

Какие растения не стоит удобрять кофейной гущей

Эксперты в один голос призывают - не спешите выбрасывать кофейную гущу после того, как выпьете утреннюю чашку кофе. Этот остаток заварки богат азотом — важным элементом, способствующим росту травы и других культур.

Вы легко можете использовать кофейную гущу, чтобы укрепить здоровье газона и садовых растений, говорится в материале издания MarthaStewart.

Отмечается, что кофейная гуща содержит большое количество азота — одного из основных компонентов, необходимых для полноценного роста растений. При добавлении в компост или при лёгком перемешивании с почвой она улучшает её структуру. Азот также играет важную роль в процессе фотосинтеза, при котором растения преобразуют солнечный свет, воду и углекислый газ в энергию.

Что стоит учитывать:

Следует помнить о том, что кофейная гуща не заменяет полноценные удобрения и должна применяться как дополнительная подпитка, так как не содержит всех необходимых элементов для плодоносящих растений.

Как использовать кофейную гущу в качестве удобрения

Использовать гущу можно сразу после того, как вы приготовили кофе. Когда она остынет и немного подсохнет, равномерно рассыпьте её по траве тонким слоем, — советуют эксперты-садоводы. После этого немного полейте участок водой, чтобы гуща лучше впиталась в почву.

Ту же методику можно применять и на грядках. По мере разложения кофейная гуща насыщает землю азотом, улучшает её структуру и привлекает дождевых червей, которые естественным образом рыхлят почву. Рекомендуется проводить такую подкормку ежемесячно в течение всего периода активного роста растений.

/ Инфографика: Главред

Другой способ — использовать кофейную гущу как часть компостной массы. После созревания компоста его можно перемешать с почвой и использовать в качестве органического удобрения. Этот метод помогает сбалансировать кислотность почвы и предотвращает её уплотнение, что особенно важно для нормального проникновения влаги и воздуха к корням.

Какие растения можно удобрять кофейной гущей

Кислая среда помогает поддерживать подходящий уровень pH, необходимый для этих видов. Достаточно просто распределить сухую гущу по поверхности почвы — это поможет улучшить её состав и кислотность.

Кофейная гуща отлично подходит для удобрения декоративных растений:

азалии;

камелии;

падубы;

гортензии;

лилии;

люпины;

магнолии;

рододендроны.

Также кофейную гущу можно использовать для подпитки ряда съедобных культур:

ежевика;

черника;

морковь;

огурцы;

зелёные листовые овощи (например, капуста, шпинат, салат, мангольд);

перец;

картофель;

розы;

душистый горошек;

помидоры.

Какие растения не стоит удобрять кофейной гущей

Важно помнить, что не всем культурам подойдёт такое удобрение. Некоторые растения предпочитают щелочную почву и плохо переносят внесение кофейной гущи. К ним относятся:

тысячелистник;

лаванда;

лук-порей;

сирень;

розмарин;

подсолнечник;

тимьян.

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