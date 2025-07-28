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Урожай попрет как на дрожжах: как использовать кофейную гущу для удобрения

Алексей Тесля
28 июля 2025, 10:50
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Кофейная гуща не заменяет полноценные удобрения и должна применяться как дополнительная подпитка.
кофейная гуща
Кофейная гуща пригодится в саду / Коллаж: Главред, фото: Pexels/Kampus Production, Pixabay/ClaroCafe

Вы узнаете:

  • Как использовать кофейную гущу в качестве удобрения
  • Какие растения можно удобрять кофейной гущей
  • Какие растения не стоит удобрять кофейной гущей

Эксперты в один голос призывают - не спешите выбрасывать кофейную гущу после того, как выпьете утреннюю чашку кофе. Этот остаток заварки богат азотом — важным элементом, способствующим росту травы и других культур.

Вы легко можете использовать кофейную гущу, чтобы укрепить здоровье газона и садовых растений, говорится в материале издания MarthaStewart.

Отмечается, что кофейная гуща содержит большое количество азота — одного из основных компонентов, необходимых для полноценного роста растений. При добавлении в компост или при лёгком перемешивании с почвой она улучшает её структуру. Азот также играет важную роль в процессе фотосинтеза, при котором растения преобразуют солнечный свет, воду и углекислый газ в энергию.

Что стоит учитывать:

Следует помнить о том, что кофейная гуща не заменяет полноценные удобрения и должна применяться как дополнительная подпитка, так как не содержит всех необходимых элементов для плодоносящих растений.

Как использовать кофейную гущу в качестве удобрения

Использовать гущу можно сразу после того, как вы приготовили кофе. Когда она остынет и немного подсохнет, равномерно рассыпьте её по траве тонким слоем, — советуют эксперты-садоводы. После этого немного полейте участок водой, чтобы гуща лучше впиталась в почву.

Ту же методику можно применять и на грядках. По мере разложения кофейная гуща насыщает землю азотом, улучшает её структуру и привлекает дождевых червей, которые естественным образом рыхлят почву. Рекомендуется проводить такую подкормку ежемесячно в течение всего периода активного роста растений.

Какие растения нельзя выращивать совместно инфографика
/ Инфографика: Главред

Другой способ — использовать кофейную гущу как часть компостной массы. После созревания компоста его можно перемешать с почвой и использовать в качестве органического удобрения. Этот метод помогает сбалансировать кислотность почвы и предотвращает её уплотнение, что особенно важно для нормального проникновения влаги и воздуха к корням.

Какие растения можно удобрять кофейной гущей

Кислая среда помогает поддерживать подходящий уровень pH, необходимый для этих видов. Достаточно просто распределить сухую гущу по поверхности почвы — это поможет улучшить её состав и кислотность.

Кофейная гуща отлично подходит для удобрения декоративных растений:

  • азалии;
  • камелии;
  • падубы;
  • гортензии;
  • лилии;
  • люпины;
  • магнолии;
  • рододендроны.

Также кофейную гущу можно использовать для подпитки ряда съедобных культур:

  • ежевика;
  • черника;
  • морковь;
  • огурцы;
  • зелёные листовые овощи (например, капуста, шпинат, салат, мангольд);
  • перец;
  • картофель;
  • розы;
  • душистый горошек;
  • помидоры.

Какие растения не стоит удобрять кофейной гущей

Важно помнить, что не всем культурам подойдёт такое удобрение. Некоторые растения предпочитают щелочную почву и плохо переносят внесение кофейной гущи. К ним относятся:

  • тысячелистник;
  • лаванда;
  • лук-порей;
  • сирень;
  • розмарин;
  • подсолнечник;
  • тимьян.

Смотрите видео - лайфхаки для защиты урожая:

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Об источнике: Martha Stewart

Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт.

На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте.

Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым.

Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

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