Урожай попрет как на дрожжах: как использовать кофейную гущу для удобрения

Вы узнаете:
- Как использовать кофейную гущу в качестве удобрения
- Какие растения можно удобрять кофейной гущей
- Какие растения не стоит удобрять кофейной гущей
Эксперты в один голос призывают - не спешите выбрасывать кофейную гущу после того, как выпьете утреннюю чашку кофе. Этот остаток заварки богат азотом — важным элементом, способствующим росту травы и других культур.
Вы легко можете использовать кофейную гущу, чтобы укрепить здоровье газона и садовых растений, говорится в материале издания MarthaStewart.
Отмечается, что кофейная гуща содержит большое количество азота — одного из основных компонентов, необходимых для полноценного роста растений. При добавлении в компост или при лёгком перемешивании с почвой она улучшает её структуру. Азот также играет важную роль в процессе фотосинтеза, при котором растения преобразуют солнечный свет, воду и углекислый газ в энергию.
Что стоит учитывать:
Следует помнить о том, что кофейная гуща не заменяет полноценные удобрения и должна применяться как дополнительная подпитка, так как не содержит всех необходимых элементов для плодоносящих растений.
Как использовать кофейную гущу в качестве удобрения
Использовать гущу можно сразу после того, как вы приготовили кофе. Когда она остынет и немного подсохнет, равномерно рассыпьте её по траве тонким слоем, — советуют эксперты-садоводы. После этого немного полейте участок водой, чтобы гуща лучше впиталась в почву.
Ту же методику можно применять и на грядках. По мере разложения кофейная гуща насыщает землю азотом, улучшает её структуру и привлекает дождевых червей, которые естественным образом рыхлят почву. Рекомендуется проводить такую подкормку ежемесячно в течение всего периода активного роста растений.
Другой способ — использовать кофейную гущу как часть компостной массы. После созревания компоста его можно перемешать с почвой и использовать в качестве органического удобрения. Этот метод помогает сбалансировать кислотность почвы и предотвращает её уплотнение, что особенно важно для нормального проникновения влаги и воздуха к корням.
Какие растения можно удобрять кофейной гущей
Кислая среда помогает поддерживать подходящий уровень pH, необходимый для этих видов. Достаточно просто распределить сухую гущу по поверхности почвы — это поможет улучшить её состав и кислотность.
Кофейная гуща отлично подходит для удобрения декоративных растений:
- азалии;
- камелии;
- падубы;
- гортензии;
- лилии;
- люпины;
- магнолии;
- рододендроны.
Также кофейную гущу можно использовать для подпитки ряда съедобных культур:
- ежевика;
- черника;
- морковь;
- огурцы;
- зелёные листовые овощи (например, капуста, шпинат, салат, мангольд);
- перец;
- картофель;
- розы;
- душистый горошек;
- помидоры.
Какие растения не стоит удобрять кофейной гущей
Важно помнить, что не всем культурам подойдёт такое удобрение. Некоторые растения предпочитают щелочную почву и плохо переносят внесение кофейной гущи. К ним относятся:
- тысячелистник;
- лаванда;
- лук-порей;
- сирень;
- розмарин;
- подсолнечник;
- тимьян.
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Об источнике: Martha Stewart
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