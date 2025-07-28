"Нам будет очень больно": Жданов дал тревожный прогноз насчет наступления РФ

Важное из заявлений Жданова:
- Силам обороны Украины будет непросто сдерживать атаки оккупантов
- Вторая половина лета будет жаркой для ВСУ
Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов прокомментировал вопрос о ситуации вокруг летнего наступления армии страны-агрессора РФ в Украине.
В интервью Главреду он согласился с утверждением о том, что Силам обороны Украины будет непросто сдерживать атаки оккупантов, как минимум, до сентября.
"Да, но сдерживать россиян до сентября нам будет очень больно", - подчеркнул военный эксперт.
Вместе с тем он уверен в том, что диктатор РФ Владимир Путин не пожалеет пехоты, и российские войска "будут рвать жилы", чтобы выполнить задачи Кремля к сентябрю.
"И россияне просто будут ломить стеной. Потому вторая половина лета будет для нас жаркой", - добавил Жданов.
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Ранее Генштаб выделил ключевое направление наступления РФ. ВСУ отбили атаки на десяти направлениях, бои продолжаются вблизи Лимана, Покровска и Торецка.
Напомним, ранее сообщалось о том, что РФ активно перебрасывает танки на фронт. Сейчас в приоритете россиян Новопавловское и Покровское направления.
Напомним, Главред писал, что российские оккупационные войска начали летнее наступление. Враг активизируется там, "где активизироваться никак не могут". Украина ожидает удары на нескольких направлениях фронта.
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О персоне: Олег Жданов
Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный аналитик и видеоблогер.
С 2016 года регулярно выступает не только на украинском телевидении и в украинской прессе, но и дает комментарии зарубежным СМИ. В 2012 году открыл собственный ютуб-канал, в котором публикует видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.
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