"Нам будет очень больно": Жданов дал тревожный прогноз насчет наступления РФ

Владимир Путин не пожалеет пехоты, и российские войска "будут рвать жилы", считает Олег Жданов.

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Олег Жданов спрогнозировал наступление армии РФ / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com и УНИАН

Важное из заявлений Жданова:

Силам обороны Украины будет непросто сдерживать атаки оккупантов

Вторая половина лета будет жаркой для ВСУ

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов прокомментировал вопрос о ситуации вокруг летнего наступления армии страны-агрессора РФ в Украине.

В интервью Главреду он согласился с утверждением о том, что Силам обороны Украины будет непросто сдерживать атаки оккупантов, как минимум, до сентября.

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"Да, но сдерживать россиян до сентября нам будет очень больно", - подчеркнул военный эксперт.

Вместе с тем он уверен в том, что диктатор РФ Владимир Путин не пожалеет пехоты, и российские войска "будут рвать жилы", чтобы выполнить задачи Кремля к сентябрю.

"И россияне просто будут ломить стеной. Потому вторая половина лета будет для нас жаркой", - добавил Жданов.

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Ранее Генштаб выделил ключевое направление наступления РФ. ВСУ отбили атаки на десяти направлениях, бои продолжаются вблизи Лимана, Покровска и Торецка.

Напомним, ранее сообщалось о том, что РФ активно перебрасывает танки на фронт. Сейчас в приоритете россиян Новопавловское и Покровское направления.

Напомним, Главред писал, что российские оккупационные войска начали летнее наступление. Враг активизируется там, "где активизироваться никак не могут". Украина ожидает удары на нескольких направлениях фронта.

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О персоне: Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный аналитик и видеоблогер. С 2016 года регулярно выступает не только на украинском телевидении и в украинской прессе, но и дает комментарии зарубежным СМИ. В 2012 году открыл собственный ютуб-канал, в котором публикует видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.

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