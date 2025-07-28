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"Была не в себе": Алена Омаргалиева раскрыла детали свадьбы с Тамерланом

Анна Подгорная
28 июля 2025, 14:00
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В день годовщины Омаргалиева опубликовала редкие снимки с церемонии.
Алена Омаргалиева с мужем
Алена Омаргалиева с мужем - какой была свадьба TamerlanAlena / коллаж: Главред, фото: instagram.com/omargalieva.alena

Кратко:

  • Алена Омаргалиева и Тамерлан (Юрий Толоконников) поженились 12 лет назад
  • В честь годовщины свадьбы певица показала редкие фото с мужем

В 2009 году образовался украинский дуэт TamerlanAlena, который быстро завоевал обширную армию поклонников. К их большому удивлению в 2013 году Алена Омаргалиева и Юрий Толоконников сыграли свадьбу: оказалось, что любовь между артистами - не просто сценический прием для привлечения внимания.

На днях пара отметила 12-ую годовщину бракосочетания - никелевую свадьбу. В честь этого Алена Омаргалиева, которая сейчас выступает, как сольная исполнительница, опубликовала в своем блоге в Instsgram фотографии со свадьбы с Тамерланом.

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"В этот день я была не в себе. Не в себе от количества эмоций, которые меня переполняли. Я была влюблена, вихрь мыслей в голове, бабочки в животе, и дрожащие руки брали верх. Прошли годы, и сейчас я с теплотой вспоминаю этот день. Один из самых важных в моей жизни, и уверена, что сделала правильный выбор сердцем и душой", - написала певица в описании к снимкам. В комментариях звезду и ее избранника поздравляют с особенным днем.

Свадьба Алены Омаргалиевой и Тамерлана
Алена Омаргалиева с мужем - какой была свадьба TamerlanAlena / instagram.com/omargalieva.alena
Свадьба Алены Омаргалиевой и Тамерлана
Алена Омаргалиева с мужем - какой была свадьба TamerlanAlena / instagram.com/omargalieva.alena
Свадьба Алены Омаргалиевой и Тамерлана
Алена Омаргалиева с мужем - какой была свадьба TamerlanAlena / instagram.com/omargalieva.alena

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О персоне: Алена Омаргалиева

Алена Омаргалиева - украинская певица, автор песен и бывшая участница певческого дуэта TamerlanAlena. В июне 2020 года представила сольный проект Alena Omargalieva, сообщает Википедия.

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