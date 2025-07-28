В шести областях Украины - масштабные перебои со светом: что произошло

В "Укрэнерго" призвали экономно использовать электроэнергию.

https://glavred.info/ukraine/v-shesti-oblastyah-ukrainy-masshtabnye-pereboi-so-svetom-chto-proizoshlo-10685081.html Ссылка скопирована

Украинцев призывают экономить электроэнергию / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Какая ситуация в энергосистеме Украины

Почему некоторые регионы остались без света

По состоянию на утро понедельника, 28 июля, из-за грозы и порывистого ветра полностью или частично обесточены 459 населенных пунктов в шести областях. Об этом сообщает НЭК "Укрэнерго".

"Из-за неблагоприятных метеоусловий - на утро полностью или частично были обесточены 459 населенных пунктов в шести областях. Ремонтные бригады облэнерго уже работают над тем, чтобы как можно быстрее запитать всех абонентов", - говорится в сообщении. видео дня

В компании напомнили, что пасмурная дождливая погода и жара в южных и восточных областях требуют экономного потребления электроэнергии в течение суток.

Поэтому в Укрэнерго призвали ограничить пользование мощными электроприборами до 22:00.

Кроме погодных условий, энергосистема Украины страдает от атак со стороны РФ. В компании заверили, что сейчас аварийно-восстановительные работы на энергообъектах продолжаются.

"Потребление электроэнергии держится на высоком уровне. Сегодня, 28 июля, по состоянию на 9:30, оно было на 3,4% ниже, чем в это же время предыдущего рабочего дня - в пятницу, 25 июля", - говорится в сообщении.

Компания призвала украинцев экономно использовать электроэнергию.

5 способов уменьшить плату за коммунальные услуги / Главред - инфографика

Отключения электроэнергии в Украине - новости по теме

Как писал Главред, в воскресенье, 27 июля, Сумы находились под вражеским ударом. Жители слышали звуки мощных взрывов. После удара РФ в городе частично исчез свет.

Недавно Полтавскую область накрыла непогода, из-за которой в ряде населенных пунктов исчез свет. Согласно данным Полтаваоблэнерго, 23 июля без электричества осталось 1297 абонентов.

Кроме этого, глава Минэнерго Герман Галущенко в конце июня заявил, что хотя ситуация в энергетике сложная из-за ударов страны-агрессора России, пока критических рисков для прохождения зимы нет.

Читайте также:

О компании: "Укрэнерго" ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред