В шести областях Украины - масштабные перебои со светом: что произошло

Вы узнаете:
- Какая ситуация в энергосистеме Украины
- Почему некоторые регионы остались без света
По состоянию на утро понедельника, 28 июля, из-за грозы и порывистого ветра полностью или частично обесточены 459 населенных пунктов в шести областях. Об этом сообщает НЭК "Укрэнерго".
"Из-за неблагоприятных метеоусловий - на утро полностью или частично были обесточены 459 населенных пунктов в шести областях. Ремонтные бригады облэнерго уже работают над тем, чтобы как можно быстрее запитать всех абонентов", - говорится в сообщении.видео дня
В компании напомнили, что пасмурная дождливая погода и жара в южных и восточных областях требуют экономного потребления электроэнергии в течение суток.
Поэтому в Укрэнерго призвали ограничить пользование мощными электроприборами до 22:00.
Кроме погодных условий, энергосистема Украины страдает от атак со стороны РФ. В компании заверили, что сейчас аварийно-восстановительные работы на энергообъектах продолжаются.
"Потребление электроэнергии держится на высоком уровне. Сегодня, 28 июля, по состоянию на 9:30, оно было на 3,4% ниже, чем в это же время предыдущего рабочего дня - в пятницу, 25 июля", - говорится в сообщении.
Компания призвала украинцев экономно использовать электроэнергию.
Отключения электроэнергии в Украине - новости по теме
Как писал Главред, в воскресенье, 27 июля, Сумы находились под вражеским ударом. Жители слышали звуки мощных взрывов. После удара РФ в городе частично исчез свет.
Недавно Полтавскую область накрыла непогода, из-за которой в ряде населенных пунктов исчез свет. Согласно данным Полтаваоблэнерго, 23 июля без электричества осталось 1297 абонентов.
Кроме этого, глава Минэнерго Герман Галущенко в конце июня заявил, что хотя ситуация в энергетике сложная из-за ударов страны-агрессора России, пока критических рисков для прохождения зимы нет.
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О компании: "Укрэнерго"
ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.
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