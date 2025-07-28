Украинцев будут серьезно наказывать с 1 августа: предупреждение о нововведениях

Размер наказания за первое нарушение составит 100% стоимости товаров, а за каждое последующее - 150%.

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Что известно о новых правилах для бизнеса / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Коротко:

Заканчивается переходный период с уменьшенными штрафами за нарушение правил использования РРО/ПРРО

Изменения должны стимулировать предпринимателей регистрировать РРО/ПРРО и выдавать корректные чеки

С началом августа в Украине вступает в силу важное нововведение, которое повлияет на всех предпринимателей, работающих с наличными или банковскими картами. Как сообщает Новини.LIVE, речь о главном изменении августа, которое затронет большое количество представителей малого и среднего бизнеса.

Речь идет о возвращении полноценных финансовых санкций за несоблюдение требований при использовании регистраторов расчетных операций (РРО/ПРРО). Эти штрафы станут в четыре раза выше, чем были в переходный период.

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Что изменится для предпринимателей с 1 августа 2025 года?

В 2023 году правительство возобновило практику наложения штрафов за нарушение правил пользования РРО, однако действовал временный адаптационный период, в рамках которого размеры штрафов были уменьшены до 25% и 50%. Этот период завершится 1 августа 2025 года.

Отныне:

за первое нарушение штраф составит - 100% стоимости проданного товара или оказанной услуги;

за каждое последующее - 150%.

В Государственной налоговой службе отмечают, что это будет мотивировать бизнес соблюдать законодательство, правильно проводить расчеты, выдавать фискальные чеки и официально регистрировать кассовые аппараты.

За что именно будут наказывать предпринимателей с 1 августа 2025 года?

Штрафы предусмотрены за ряд нарушений, в частности:

отсутствие POS-терминала, если это предусмотрено законом;

проведение только части расчетов через РРО/ПРРО;

сокрытие части дохода;

невыдача фискального чека или предоставление чека неправильного образца;

ошибки в кодировании подакцизных товаров (алкоголь, табак, горючее).

Эти правила касаются ФЛП 2-4 групп на едином налоге и всех предпринимателей на общей системе, которые принимают оплату наличными или банковскими карточками.

Штрафы в Украине - что известно

Ранее Главред предупреждал, что на улицах Украины запретили носить определенную одежду. Штрафы применяются независимо от того, это полный комплект формы или отдельные ее элементы со знаками различия.

Кроме этого, украинцам начали выписывать штрафы за орехи. Отмечается, что правила и штрафы регулируются статьей 70 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

А бывает и такое, что украинцы нарушают и не знают о штрафе. Эксперты объяснили, за что наказывают на 30 тысяч гривен.

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