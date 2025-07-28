Украина не согласится на оккупацию: эксперт об истерике РФ после слов Алиева

Важное из заявлений Семиволоса:
- Россияне попали в обстоятельства, которые играют против них
- Азербайджан столкнулся с негативным отношением к себе со стороны Москвы
Директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос прокомментировал вопрос об ухудшении отношений между Азербайджаном и Россией.
В интервью Главреду он напомнил о том, что президент Ильхам Алиев недавно посоветовал Украине никогда соглашаться на оккупацию своих территорий.
"Истерика в России после заявления Алиева связана с тем, что она вложила немало ресурсов в создание медиа и пула экспертов, которые, по мнению Москвы, продвигают азербайджанскую позицию и работают над сближением позиций обеих сторон. Впрочем, все сложилось таким образом, что россияне попали в обстоятельства, которые играют против них, а сами они не в состоянии ничего изменить", - говорит эксперт.
Он пояснил, что до недавнего времени Москва фактически выступала молчаливым союзником Баку в Карабахской войне.
"А Баку ни разу не голосовал за резолюции ООН по России и всячески демонстрировал очень осторожную позицию в отношении Украины - предоставлял нашему государству гуманитарную помощь, но воздерживался от передачи военной помощи. Однако Азербайджан и Алиев все-таки столкнулись с негативным отношением к себе со стороны Москвы. Такое неуважение повлияло на поведение азербайджанцев", - считает собеседник.
Семиволос отметил, что если бы россияне "не были идиотами", то, очевидно, попытались каким-то образом нивелировать это обострение.
"Впрочем, Москва делает все наоборот, потому что не принято, чтобы Россия извинялась перед Азербайджаном. Истерика со стороны россиян, которую мы увидели, это лишь подтверждает", - резюмировал он.
Как сообщал Главред, отношения Баку и Москвы значительно ухудшились после рейда силовиков РФ в Екатеринбурге, в результате которых после задержания погибли 2 человека. Азербайджан резко отреагировал: задержал россиян в своей стране и отменил все совместные с Россией мероприятия.
Алиев заявил, что Азербайджан подаст на Россию в суд из-за трагедии под Актау. Россия не берет на себя ответственность за катастрофу гражданского самолета, который, по данным Баку и Украины, был сбит российской ракетой ПВО.
Другие новости:
- Зачем РФ разругалась с Азербайджаном?
- РФ разжигает конфликт с Азербайджаном: ГУР выявило перемещение войск
- Президент Азербайджана обратился к украинцам: к чему он призвал
О персоне: Игорь Семиволос
Игорь Николаевич Семиволос - историк, политолог, востоковед.
Младший научный сотрудник отдела современного Востока Института востоковедения им. А. Ю. Крымского НАН Украины.
Исполнительный директор Центра ближневосточных исследований.
Автор исследований в области культурной антропологии, истории и культуры народов Ближнего Востока и мусульманских общин Европы, этнополитической проблематики в современной Украине.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред