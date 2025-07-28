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Украина не согласится на оккупацию: эксперт об истерике РФ после слов Алиева

Алексей Тесля
28 июля 2025, 14:56
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До недавнего времени Москва фактически выступала молчаливым союзником Баку, говорит Игорь Семиволос.
Алиев, Путин
Баку столкнулся с негативным отношением со стороны Москвы / Коллаж Главред, фото - сайт Кремля, скриншот

Важное из заявлений Семиволоса:

  • Россияне попали в обстоятельства, которые играют против них
  • Азербайджан столкнулся с негативным отношением к себе со стороны Москвы

Директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос прокомментировал вопрос об ухудшении отношений между Азербайджаном и Россией.

В интервью Главреду он напомнил о том, что президент Ильхам Алиев недавно посоветовал Украине никогда соглашаться на оккупацию своих территорий.

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"Истерика в России после заявления Алиева связана с тем, что она вложила немало ресурсов в создание медиа и пула экспертов, которые, по мнению Москвы, продвигают азербайджанскую позицию и работают над сближением позиций обеих сторон. Впрочем, все сложилось таким образом, что россияне попали в обстоятельства, которые играют против них, а сами они не в состоянии ничего изменить", - говорит эксперт.

Он пояснил, что до недавнего времени Москва фактически выступала молчаливым союзником Баку в Карабахской войне.

"А Баку ни разу не голосовал за резолюции ООН по России и всячески демонстрировал очень осторожную позицию в отношении Украины - предоставлял нашему государству гуманитарную помощь, но воздерживался от передачи военной помощи. Однако Азербайджан и Алиев все-таки столкнулись с негативным отношением к себе со стороны Москвы. Такое неуважение повлияло на поведение азербайджанцев", - считает собеседник.

Семиволос отметил, что если бы россияне "не были идиотами", то, очевидно, попытались каким-то образом нивелировать это обострение.

"Впрочем, Москва делает все наоборот, потому что не принято, чтобы Россия извинялась перед Азербайджаном. Истерика со стороны россиян, которую мы увидели, это лишь подтверждает", - резюмировал он.

Как сообщал Главред, отношения Баку и Москвы значительно ухудшились после рейда силовиков РФ в Екатеринбурге, в результате которых после задержания погибли 2 человека. Азербайджан резко отреагировал: задержал россиян в своей стране и отменил все совместные с Россией мероприятия.

Алиев заявил, что Азербайджан подаст на Россию в суд из-за трагедии под Актау. Россия не берет на себя ответственность за катастрофу гражданского самолета, который, по данным Баку и Украины, был сбит российской ракетой ПВО.

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О персоне: Игорь Семиволос

Игорь Николаевич Семиволос - историк, политолог, востоковед.

Младший научный сотрудник отдела современного Востока Института востоковедения им. А. Ю. Крымского НАН Украины.

Исполнительный директор Центра ближневосточных исследований.

Автор исследований в области культурной антропологии, истории и культуры народов Ближнего Востока и мусульманских общин Европы, этнополитической проблематики в современной Украине.

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