"Задевает за живое": Маск рассказал об опыте игры в Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077 удалось задеть Илона Маска за живое / Reuters

В интервью для подкаста Joe Rogan Experience изобретатель Илон Маск вновь затронул тему Cyberpunk 2077.

В этой мрачной техногенной антиутопии бизнесмен почувствовал себя некомфортно, потому что увидел в ней отчетливые пересечения с нашей реальностью.

"Я играл в Киберпанк, и Боже, насколько же она оказалась близка к моему видению. Куда нас это приведет? В конечном счете, наша жизнь может стать именно такой", – подчеркнул изобретатель.

Инноватор заявил, что несмотря на то, что показанное в игре – вымысел, он работает над аналогичной технологией вживления чипа в головы людям. В будущем это поможет пациентам восстановить функциональность организма после травмы головного или спинного мозга.

Опытами по вживлению импланта занимается одна из компаний миллиардера под названием Nuralink. Ранее команда Маска смогла поместить чип в голову обезьяне, заставив ее играть в видеоигры силой мысли. Изобретатель не раскрыл подробностей эксперимента, однако отметил, что чип сложно увидеть: он похож на фитнес-браслет в черепе с крошечными проводами, которые подключены к мозгу.

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Что же касается Cyberpunk 2077 то сейчас CD Projekt Red полностью сосредоточена на исправлении ошибок и сбоев, с которыми игроки сталкиваются на всех платформах. В январе вышел первый крупный патч, а в ближайшее время ожидается релиз более крупного, более значительного обновления. Потом для игры будут выходить бесплатные DLC и обновления. Во второй половине годы выйдет некстген-патч для PS5 и Xbox Series.

В настоящий момент игра продается с 10%-скидкой в онлайн-магазине Epic Games Store. Предложение будет актуально до 25-го февраля.