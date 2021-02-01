Маск вставил чип в обезьяну и научил ее играть в видеоигры

Известный своими инновациями Илон Маск отличился новым открытием.
Компания Neuralink, которая принадлежит американскому предпринимателю Илону Маску, вживила специально разработанный нейроимплант в мозг примата. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на самого бизнесмена.
По словам Маска, операция состоялось успешно. Коммерсант утверждает, что обезьяна в данный момент играет в видеоигры и находится в исключительном самочувствии.
Представители Маска говорят, что на данный момент ученые работают с несколькими чипированными обезьянами, которые играют на компьютере, к примеру, в пинг-понг.
Маск также пообещал, что уже в скором времени видеозапись с подопытными животными будет опубликована в Сети.
К слову, ранее коммерсант утверждал, что его ученые уже в ближайшем будущем смогут чипировать людей. Как будет работать технология, Маск показал на свинье. Ей вживили мозговой имплант размером с монету. Ученые из Neuralink считают, что чипирование поможет медикам лечить неврологические заболевания.
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Напомним, ранее сообщалось:
- Илон Маск назвал в Twitter "великолепным" ракетного конструктора и основоположника советской космонавтики – уроженца украинского города Житомир Сергея Королева.
- Президент Украины Владимир Зеленский в ответ быстро пригласил Илона Маска посетить музей космонавтики имени Сергея Королева, который расположен в украинском городе Житомир.