Свежий крупный патч Cyberpunk 2077 уже доступен на консолях и ПК

Патч 1.2 для Cyberpunk 2077 уже доступен / CDPR

Создатели Cyberpunk 2077 объявили, что их ролевая игра наконец получила долгожданное крупное обновление 1.2. Оно уже доступно на PC и консолях.

Ранее CD Projekt Red поделились всеми его улучшениями и исправлениями – обновление призвано исправить большую часть багов, а также улучшить производительность на ПК и консолях, в том числе на PS4 и Xbox One.

Помимо прочего, обновление "замедляет" полицию, которая теперь не "спавниться" прямо за спинами игроков, а также улучшает оптимизацию, задания, открытый мир, дизайн сцен, окружение, уровни, графику, звук, анимации, интерфейс и не только. Вслед за сегодняшним апдейтом для игры будут выходить бесплатные DLC и обновления, добавляющие новый контент.

По слухам, в ближайшие несколько месяцев игра получит целых 13 дополнений – правда, большая часть из них будет небольшими бесплатными обновлениями, добавляющим в игру элементы кастомизации персонажа, включая импланты, но три будут большими сюжетными, и скорее всего платными, дополнениями. Во второй же половине 2021 выйдет некстген-патч для PS5 и Xbox Series.

Трейлер Cyberpunk 2077

В настоящий момент игру можно купить по скидке в рамках проходящей весенней распродажи. Акция распространяется на онлайн-магазины EGS и GOG.