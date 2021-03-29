CDPR раскрыла детали грядущего крупного обновления для Cyberpunk 2077

Ожидается огромное количество разных улучшений – от геймплея и интерфейса до производительности на ПК и консолях.
Разработчики из студии CD Projekt Red поделилась довольно большим списком изменений патча 1.2 для ролевой игры Cyberpunk 2077. Увы, дату его выхода пока не называют – оно ожидается "скоро".
Обновление призвано исправить большую часть багов, а также улучшить производительность на ПК и консолях, в том числе на PS4 и Xbox One. Судя по патчноуту, всего в апдейте будет около 500 исправлений,
Главное из изменений:
- Добавлена трассировка лучей для видеокарт AMD;
- PC-версия получила специальную папку mod, куда теперь нужно скидывать все модификации;
- Исправлена ошибка, из-за которой струя иногда не исчезала, после того как прохожий закончил мочиться и отошёл;
- После убийства NPC полиция появляется не за спиной игрока, а слегка дальше, чтобы это ощущалось более натурально;
- Будут улучшено управление машиной. Резкость поворота руля можно будет изменить в настройках игры;
- Застрявшие машины можно будет раскачать по сторонам, чтобы вытащить их;
- Больше настроек кнопок для комфортной игры на клавиатуре, чтобы избежать ошибочных использований способностей;
- Больше нельзя избежать урона, нажав на кнопку скольжения перед падением с большой высоты;
- Ассортимент одежды в магазинах теперь должен лучше соответствовать району, где расположен магазин;
- Кошачий корм, без которого нельзя забрать домой Нибблса, теперь можно купить в продуктовых магазинах города;
- Исправлена ошибка, из-за которой при выходе из машины, припаркованной у стены, можно было застрять в пустом здании.;
- Исправлена ошибка, из-за которой машины при столкновении могли оттолкнуть Ви слишком далеко;
- Если Ви теперь поднимет труп, на котором есть предмет для задания, этот предмет будет автоматически добавлен в снаряжение;
- Исправлена ошибка, связанная с некорректными реакциями пешеходов, убегающих от транспортного средства игрока;
- Исправлена ошибка, из-за которой отслеживаемые метки иногда пропадали с мини-карты;
- Исправлено использование союзниками укрытий;
- Сидя за рулём, Ви больше не может въехать внутрь здания сквозь текстуру и провалиться под карту из-за ошибок системы коллизий;
- Испуганные прохожие больше не застревают на проезжей части;
- Если теперь прохожего заденет машина, он испугается и убежит;
- Добавлен новый вариант анимации прохожих, убегающих от транспортного средства;
- В нескольких заданиях добавлена недостающая анимация при открытии дверей;
- Улучшена анимация при открытии дверей силой.;
- Добавлены недостающие подсказки у лифтов, где требуются права доступа;
- Сделан ряд улучшений и исправлений, связанных с погружением в мир игры во время выполнения заказов и встреч с персонажами;
- Исправлена лицевая анимация во всех сценах в игре, где Ви опирается на зеркало;
- Улучшены текстуры, дальность прорисовки и разрушения;
- Улучшен интерфейс;
- Улучшена производительность на всех платформах.
И множество других исправлений и улучшений. Вслед за грядущим апдейтом для игры будут выходить бесплатные DLC и обновления, добавляющие новый контент. Во второй половине годы выйдет некстген-патч для PS5 и Xbox Series.
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Автор: Денис Пономаренко