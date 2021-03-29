CDPR раскрыла детали грядущего крупного обновления для Cyberpunk 2077

Детали патча 1.2 для Cyberpunk 2077 / CDPR

Разработчики из студии CD Projekt Red поделилась довольно большим списком изменений патча 1.2 для ролевой игры Cyberpunk 2077. Увы, дату его выхода пока не называют – оно ожидается "скоро".

Обновление призвано исправить большую часть багов, а также улучшить производительность на ПК и консолях, в том числе на PS4 и Xbox One. Судя по патчноуту, всего в апдейте будет около 500 исправлений,

Главное из изменений:

Добавлена трассировка лучей для видеокарт AMD;

PC-версия получила специальную папку mod, куда теперь нужно скидывать все модификации;

Исправлена ошибка, из-за которой струя иногда не исчезала, после того как прохожий закончил мочиться и отошёл;

После убийства NPC полиция появляется не за спиной игрока, а слегка дальше, чтобы это ощущалось более натурально;

Будут улучшено управление машиной. Резкость поворота руля можно будет изменить в настройках игры;

Застрявшие машины можно будет раскачать по сторонам, чтобы вытащить их;

Больше настроек кнопок для комфортной игры на клавиатуре, чтобы избежать ошибочных использований способностей;

Больше нельзя избежать урона, нажав на кнопку скольжения перед падением с большой высоты;

Ассортимент одежды в магазинах теперь должен лучше соответствовать району, где расположен магазин;

Кошачий корм, без которого нельзя забрать домой Нибблса, теперь можно купить в продуктовых магазинах города;

Исправлена ошибка, из-за которой при выходе из машины, припаркованной у стены, можно было застрять в пустом здании.;

Исправлена ошибка, из-за которой машины при столкновении могли оттолкнуть Ви слишком далеко;

Если Ви теперь поднимет труп, на котором есть предмет для задания, этот предмет будет автоматически добавлен в снаряжение;

Исправлена ошибка, связанная с некорректными реакциями пешеходов, убегающих от транспортного средства игрока;

Исправлена ошибка, из-за которой отслеживаемые метки иногда пропадали с мини-карты;

Исправлено использование союзниками укрытий;

Сидя за рулём, Ви больше не может въехать внутрь здания сквозь текстуру и провалиться под карту из-за ошибок системы коллизий;

Испуганные прохожие больше не застревают на проезжей части;

Если теперь прохожего заденет машина, он испугается и убежит;

Добавлен новый вариант анимации прохожих, убегающих от транспортного средства;

В нескольких заданиях добавлена недостающая анимация при открытии дверей;

Улучшена анимация при открытии дверей силой.;

Добавлены недостающие подсказки у лифтов, где требуются права доступа;

Сделан ряд улучшений и исправлений, связанных с погружением в мир игры во время выполнения заказов и встреч с персонажами;

Исправлена лицевая анимация во всех сценах в игре, где Ви опирается на зеркало;

Улучшены текстуры, дальность прорисовки и разрушения;

Улучшен интерфейс;

Улучшена производительность на всех платформах.

И множество других исправлений и улучшений. Вслед за грядущим апдейтом для игры будут выходить бесплатные DLC и обновления, добавляющие новый контент. Во второй половине годы выйдет некстген-патч для PS5 и Xbox Series.

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