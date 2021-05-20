Против многострадальной игры Cyberpunk 2077 объединили сразу 4 коллективных иска

Кадр из Cyberpunk 2077 / CD Projekt Red

Сейчас уже не так много людей вспоминают каким проблемным был последний крупный релиз от CDPR. Самые критичные баги поправляют, фанаты пилят моды, а игроки даже хвалят тайтл. Но, оказывается, есть люди, которые до сих пор ищут в этом выгоду и пытаются отсудить что-то у разработчиков.

По крайней мере, на днях четыре коллективных иска объединили в один и будут рассматривать их в рамках одного судебного производства. По информации VGC, в объединённый иск включены как минимум два коллективных иска, которые запустили акционеры CD Projekt.

Акционеры жаловались на низкое качество версий игры для базовых PS4 и Xbox One, а также на удаление тайтла из магазина PlayStation, где он по-прежнему недоступен. Истцы утверждали, что скандал вкупе с запросами на возврат средств от игроков привёл к "репутационным и материальным потерям". Более того, заявления о деятельности CD Projekt и перспективах компании называли "ложными либо лишёнными обоснованного базиса".

Напомним, что релиз Cyberpunk 2077 состоялся в декабре 2020-го, и несмотря на жалобы многих игроков, она стала одним из самых успешных проектов поколения по количеству проданных копий во время релиза, а общие продажи игры подбираются к отметке в 14 миллионов проданных копий. В CDPR утверждали, что в рамках программы рефандов они удовлетворили около 30 тысяч запросов, однако в это число не входят проданные копии для консолей.

На старте в Cyberpunk 2077 можно было увидеть и такое / Twitter

В конце марта верхушка CD Projekt представила новую стратегию развития компании на ближайшие несколько лет. С 2022 года компания начнёт работать сразу над несколькими ААА-играми, а онлайн станет важной частью роста Cyberpunk и Ведьмака.

Сюжетные ролевые игры всё ещё останутся приоритетом CD Projekt, однако компания видит большой потенциал в "онлайн-технологиях" – мультиплеер в том или ином виде планируют внедрять практически во все грядущие проекты. Кроме того, маркетинговые кампании следующих игр студии будут значительно короче и стартовать намного ближе к фактической дате выхода игры.