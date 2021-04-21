Моддеры вернули в Cyberpunk 2077 вырезанную из игры возможность

Энтузиаст возвращает в Cyberpunk 2077 бег по стенам / CD Project Red

Только за шесть месяцев до запуска игры Cyberpunk 2077 разработчики подтвердили, что вырезали из своего проекта возможность бега по стенам, который показывали за два года до этого. Тогда поляки из CDPR объяснили, что данное решение было продиктовано дизайном проекта.

Однако игроки не отчаялись: моддер под ником Saturne выпустил первую версию своей модификации WallRun для Cyberpunk 2077, восстанавливающий функцию бега по стенам. Автор отмечает, что это пока только концепт, который предстоит дорабатывать.

Сам бег по стенам в модификации пока реализован максимально просто и напоминает скорее скольжение. Также отмечается, что если не смотреть вперёд во время бега, то можно "провалиться" сквозь текстуры – "Не ожидайте ничего сверхъестественного, на данный момент его едва ли можно использовать; он больше как доказательство концепции для меня", - пишет автор мода.

Моддер подчеркнул, что планирует и дальше улучшать свой мод, однако сможет ли он добавить полноценные анимации и приблизить механику к той, что была в ролике, пока неизвестно.

Скачать модификацию WallRun можно по ссылке.

Ранее CD Projekt Red выпустила первый масштабный патч для Cyberpunk 2077, который исправил огромное количество проблем во всех аспектах игры. Во второй половине годы выйдет некстген-патч для PS5 и Xbox Series.