Разработчики Cyberpunk 2077 выпустили новый хотфикс для всех платформ

Для Cyberpunk 2077 вышел свежий хотфикс / CDPR

Разработчики из CD Projekt Red выпустили свежий патч под номером 1.22 для ролевой игры о темном мире будущего Cyberpunk 2077. Обновление уже доступно на PС, консолях и Stadia.

Авторы отмечают, что исправили самые распространённые ошибки, которые появились после релиза предыдущего патча. Также заплатка повышает стабильность и общую производительность игры.

Главное из изменений:

Задания и открытый мир

Теперь терминал "Метро: Мемориальный парк" корректно учитывается в статистике достижения "Перелётная птица".

Исправлены ошибки, которые влияли на внешность Джонни после выкупа у Ланы кочевнической машины.

Исправлена ошибка в заказе "Пока смерть не разлучит нас", из-за которой нельзя было воспользоваться лифтом.

Исправлена ошибка в задании "Реинтеграция", из-за которой игрок иногда не мог выйти из гаража, если до этого вбежал в пункт управления, вместо того чтобы последовать за дроном.

Исправлена ошибка в задании "Старые друзья", из-за которой Такэмура не мог выйти из доков Джапан-тауна. Мы уже исправили эту ошибку в хотфиксе 1.21, но у игроков, столкнувшихся с ней до выхода хотфикса, она сохранялась. После обновления до версии 1.22 Такэмура автоматически перенесётся ко входу в салон Вакако.

Исправлена ошибка в начале задания "Новая заря", из-за которой игрок не мог достать телефон, находясь в квартире.

Исправлена ошибка в задании "Оседлавшие бурю", из-за которой оружие и расходуемые предметы иногда становились недоступны, после того как игрок воспользовался распределителем.

Графика

Исправлены различные ошибки, приводившие к некорректному отображению одежды персонажей.

Интерфейс

Исправлена ошибка с выравниванием субтитров в версии игры на арабском языке.

Стабильность и производительность

Оптимизированы разные процессы и усовершенствован алгоритм использования памяти, то есть снижена вероятность вылетов из игры.

Ускорена графическая обработка одежды и 3D-моделей персонажей.

Изменения для консолей

На Xbox One оптимизировано и усовершенствовано использование графического процессора и памяти ESRAM.

На PlayStation 5 усовершенствован алгоритм использования памяти.

Изменения для Stadia

Больше невозможно получить программную блокировку в меню привязок клавиш, если клавиатура недоступна.

В прошлом месяце разработчики из CD Projekt представили новую стратегию развития компании на ближайшие несколько лет. С 2022 года компания начнёт работать сразу над несколькими ААА-играми, а онлайн станет важной частью роста Cyberpunk и Ведьмака.

Сюжетные ролевые игры всё ещё останутся приоритетом CD Projekt, однако компания видит большой потенциал в "онлайн-технологиях" – мультиплеер в том или ином виде планируют внедрять практически во все грядущие проекты. Кроме того, маркетинговые кампании следующих игр студии будут значительно короче и стартовать намного ближе к фактической дате выхода игры.