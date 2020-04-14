OnePlus представила новые очень мощные смартфоны OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro

Смартфон OnePlus 8 / OnePlus

Компания OnePlus всегда отличалась невероятной мощностью своих смартфонов, которые способны, кажется, вообще на все. И новая серия OnePlus 8 не стала изменять традициям. Рассказываем, что особенного в OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro.

Официальная презентация устройств состоялась 14 апреля исключительно онлайн. Зато теперь о смартфонах известно все.

OnePlus 8 – характеристики

И OnePlus 8, и OnePlus 8 Pro работают на основе процессора Snapdragon 865. Основные отличия между моделями заключаются в экране и камере, которые будут лучше в Pro-версии.

OnePlus 8 Pro достался экран на 6.78 дюймов с разрешением QHD+. Частота его обновления – 120 герц. Это сделает работу с телефоном очень плавной. Компания даже установила особый сенсор, который подстраивает яркость экрана под окружение.

Система камер в OnePlus 8 Pro / OnePlus

Основная камера у смартфона на четыре модуля. Основному досталось 48 мегапикселей, ультраширокому – тоже 48 мегапикселей, телефото-модуль способен на увеличение в три раза, а цветовой фильтр поможет делать более красивые фотографии.

Также этот модуль сделает ночные фотографии еще лучше. Для примера привели сравнение с iPhone 11 Pro Max.

Сравнение фото iPhone 11 Pro Max и OnePlus 8 Pro

В телефон установили 12 гигабайт оперативной памяти LPDDR5 и 256 гигабайт обычной памяти. Также в него добавили поддержку Wi-Fi 6, а еще защиту от воды и пыли по стандартну P68.

Емкость аккумулятора смартфона составила 4510 мАч. С помощью особой беспроводной зарядки можно будет зарядить смартфон до 50% всего за полчаса. Если использовать обычную зарядку, то за то же время смартфон зарядится на 60%.

Работает смартфон на особой оболочке OxygenOS под управлением последней версии Android.

Обычный OnePlus 8 получился более компактным. У него дисплей на 6.55 дюймов, а частота обновления – 90 герц. Также в нем камера всего на три модуля (цветовой фильтр убрали). В нем нет защиты от влаги и пыли, отсутствует и беспроводная зарядка.

OnePlus 8 – цена

OnePlus планирует запустить в продажу в Европе свои новые смартфоны уже 21 апреля. За обычный OnePlus 8 предстоит отдать 699 долларов (18 990 гривен), если вы хотите версию с 8 гигабайтами оперативной памяти и 128 гигабайтами обычной памяти. Версия на 12/256 гигабайт обойдется уже в 799 долларов (21 710 гривен).

OnePlus 8 Pro цена уже выше. Версия на 8/128 гигабайт стоит 899 долларов (24 430 гривен), на 12/256 гигабайт – 999 долларов (27 150 гривен).