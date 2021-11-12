"Торжественно клянусь, что замышляю только шалость!" Фильмы о Гарри Поттере получат продолжение

Фильму Гарри Поттер и философский камень исполнилось 20 лет / imdb.com

10 лет прошло с момента выхода последнего, восьмого фильма по киновселенной о Гарри Поттере – мальчике который выжил.

Столько же времени поклонники творения Джоан Роулинг надеются, что история все же получит продолжение.

И, о чудо, забрезжил лучик света – голливудская кинокомпания Уорнер Бразерзс намекнула на воссоединение Дэниела Рэдклиффа, Руперта Гринта и Эммы Уотсон ради спецпроекта.

Самое время, ведь 14 ноября 2021 года кинофраншиза о Гарри Поттере отмечает юбилей – 20 лет с выхода первого фильма.

Подробности знаменательной встречи пока держатся в строжайшем секрете. Пока известно лишь, что действие будет происходить в музее Гарри Поттера в Лондоне на киностудии Уорнер Бразерс в конце этого месяца. Там актеры в роли Гарри, Рона и Гермионы вновь повторят знаковые сцены из фильма Гарри Поттер и философский камень.

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Повзрослевшие актеры Гарри Поттера: Руперт Гринт, Эмма Уотсон и Дэниел Редклифф / gettyimages.com

Возможно, спецпроект будет иметь продолжение. Крис Коламбус – режиссер первых двух фильмов о Гарри Поттере, заявил, что мечтает снять Гарри Поттер и проклятое дитя – театральную постановку, действие в которой происходит спустя 19 лет после событий 7 книги (8 фильма).

Коламбус считает, что сейчас – идеальное время для съемок, ведь актеры, сыгравшие ключевые роли, достигли нужного возраста.

Ранее стало известно, что в Украине выделили госсредства на съемку фильма об однополой любви.

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