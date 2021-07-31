День рождения Гарри Поттера: дата и интересные факты о поттериане

Гарри Поттер / bazaar.ru

Поклонники саги о волшебниках назубок знают дату рождения мальчика, который выжил – 31 июля. Сегодня Гарри Поттеру - 41 год.

Примечательно, то что своим днем рождения с Гарри Поттером поделилась его "мама" - писательница Джоан Роулинг. Она родилась в 1965 году в английском городке Йейт.

Согласно сюжету, Гарри Поттер родился 31 августа 1980 года в Годриковой впадине. Через год после рождения, родители мальчика, волшебники Лили и Джеймс, погибли в схватке с Волан-де-Мортом, заслонив маленького Гарри от злых чар и тем самым подарив ему жизнь.

Однако Джоан Роулинг рассекретила настоящее место рождения волшебника – съемная квартира в отдаленном районе Лондона – Клэпхем. Именно там, у писательницы зародилась идея создания истории, которая покорила весь мир.

День рождения Гарри Поттера не единственный день, которые объединяет любителей рассказа. 2 мая отмечается Всемирный день Гарри Поттера.

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