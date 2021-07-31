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День рождения Гарри Поттера: дата и интересные факты о поттериане

31 июля 2021, 03:50

Где родился самый известный волшебник планеты и сколько ему на самом деле лет - в материале Главреда

Гарри Поттер, Гермиона Грейнджер, Рон Уизли
Гарри Поттер / bazaar.ru

Поклонники саги о волшебниках назубок знают дату рождения мальчика, который выжил – 31 июля. Сегодня Гарри Поттеру - 41 год.

Примечательно, то что своим днем рождения с Гарри Поттером поделилась его "мама" - писательница Джоан Роулинг. Она родилась в 1965 году в английском городке Йейт.

Согласно сюжету, Гарри Поттер родился 31 августа 1980 года в Годриковой впадине. Через год после рождения, родители мальчика, волшебники Лили и Джеймс, погибли в схватке с Волан-де-Мортом, заслонив маленького Гарри от злых чар и тем самым подарив ему жизнь.

Однако Джоан Роулинг рассекретила настоящее место рождения волшебника – съемная квартира в отдаленном районе Лондона – Клэпхем. Именно там, у писательницы зародилась идея создания истории, которая покорила весь мир.

День рождения Гарри Поттера не единственный день, которые объединяет любителей рассказа. 2 мая отмечается Всемирный день Гарри Поттера.

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А 31 августа в соцсетях поздравляют мальчика, который выжил с хештегом #HappyBirthdayHarryPotter

Интересные факты о фильме Гарри Поттер

  • Джоан Роулинг придумала дементоров – существ которые являются надсмотрщиками тюрьмы Азкабан – после пережитой тяжелой депрессии.
  • А после расставания с парнем она вооружила волшебников метлами и "заставила" их играть в квиддич, игру с достаточно жесткими правилами.
  • Артур Уизли должен был погибнуть в четвертой части книги "Гарри Поттер и Орден Феникса", однако вместо него Роулинг пожертвовала крестным отцом Гарри Сириусом Блэком.
  • Девиз Хогвартса — "Draco dormiens nunquam titillandus" – означает "Никогда не щекочи спящего дракона".
  • В одном из интервью, Роулинг отметила, что всегда представляла Альбуса Дамблдора геем.
  • Лорд Волан-де-Морт погиб в возрасте 71 года, Дамблдор в 115.
  • Том Фелтон, который сыграл Драко Мэлфоя, прослушивался на роли Гарри Поттера и Рона Уизли.
  • До 11 лет дети волшебников должны находиться на домашнем обучении. Считается, что они не могут контролировать свою магическую силу и их могут разоблачить.
  • На вокзале Кингс Кросс познакомились родители писательницы. Поэтому она придумала платформу 9¾ и увековечила его в своем произведении.

день рождения Гарри Поттер
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