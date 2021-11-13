Черти, драконы, звездочеты и виноделие - в новом выпуске Мандруй Україною з Дмитром Комаровим

14 ноября - второй выпуск Мандруй Україною з Дмитром Комаровим, посвященный Одессе / Пресс-служба

В воскресенье, 14 ноября, в 17:30 зрители телеканала 1+1 увидят новый Мандруй Україною з Дмитром Комаровим. Телеведущий продолжит открывать неизведанные уголки Одесской области и покажет, какие опасные создания можно поймать в глубинах Черного Моря.

Одесса – город юмора и веселья, а главное – город особой колоритной атмосферы. Шикарная архитектура, колоритные дворики и, конечно, море. В новом выпуске проекта Дмитрий Комаров покажет необычный драйвовый способ отдыха, доступный для туристов – экстремальную рыбалку.

Вместе с командой профессиональных рыболовов, телеведущий покажет особенности этого вида отдыха и лично продемонстрирует, почему незабываемые эмоции после него гарантированы.

"У нас уникальная возможность убедиться в том, что в Украине водятся скаты-хвостоколы. Это очень опасное живое существо, ведь у его хвоста – яд. Если он ударит человека хвостом, то в некоторых случаях это может стоить даже жизни", - сказал Дмитрий Комаров.

Интересно, что топ-5 самых опасных существ, которые водятся в Черном море – это скат, черноморская скорпена, звездочет, морской черт и морской дракон. И поймать их может каждый, даже не желая этого.

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В выпуске профессиональные рыболовы поделятся практическими советами, как правильно себя вести, если вы наткнулись на кого-то из них, чтобы не пострадал ни человек, ни морское существо.

Экстремальная рыбалка - драйвовый способ отдыха / Пресс-служба

"Морской дракон – это такая маленькая рыба – с черной короной на голове, а по болевым ощущениям – это как скат и скорпена вместе взятые. Я видел мужчину на пирсе, поймавшего морского дракона, взял в руки, потому что подумал, что бычок, а через 40 минут рука распухла до локтя и его срочно отвезли в больницу", - рассказывает профессиональный рыболов с опытом Александр Слюсарь.

С обитателями глубин Черного моря нужно быть предельно осторожными / Пресс-служба

Во второй части выпуска Дмитрий Комаров отправится в виноградную мекку Одесской области - поселок Шабо. Телеведущий-путешественник покажет зрителям закулисье винного производства в Украине и продемонстрирует, как рождается элитное вино, которое продается только в четырех ресторанах со звездой Мишлен в Париже.

"Наша миссия показать, насколько богаты и плодородны украинские земли, и что Украина уже сейчас делает истинно великие вина, которые высоко оценивают во всем мире", - рассказывает Героргий Иукуридзе потомок династии виноделов, занимающихся производством вина в Одесской области.

Не пропустите новый выпуск Мандруй Україною з Дмитром Комаровим уже в это воскресенье в 17:30 на 1+1.