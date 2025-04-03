Украина не подпишет предложенный США вариант сделки о недрах: названа причина

Дональд Трамп предложил новое соглашение с Украиной по недрам, говорит Владислав Иноземцев.

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Появился прогноз результатов переговоров между Украиной и США / Коллаж: Главред, фото: Посольство Украины в США, УНИАН

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Украина не подпишет предложенное США соглашение о недрах, считает Иноземцев

В итоге может получится результат, противоположный тому, что Трамп обещал

Доктор экономических наук, сооснователь Европейского центра анализа и стратегий Владислав Иноземцев прокомментировал перспективы подписания соглашения о недрах между Украиной и США.

"Например, вот сейчас он (президент США Дональд Трамп, - ред.) предложил новое соглашение с Украиной по недрам. Понятное дело, что Украина его не подпишет. Ну и что дальше? Ничего. Никто радикально не изменит своего отношения к Украине, Америка не перейдет на российскую сторону из-за того, что Украина не подписала соглашение", - подчеркнул он в интервью Главреду.

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/ Инфографика: Главред

Эксперт считает, что похожая ситуация также складывается и с санкциями США против страны-агрессора РФ.

"Та же ситуация и с санкциями. Он (Трамп, - ред.) не начнет бомбить Россию, ни разгонять нефть до 100 долларов за баррель. Хотя очевидно, что если такие санкции действительно будут введены, объемы российской нефти на рынке сократятся, что приведет к росту цен. И вместо выполнения предвыборного обещания о нефти по 40 долларов, Трамп получает нефть по 100 — из-за ограничения российских поставок и угроз разбомбить Иран", - пояснил он.

Собеседник считает, что в итоге может получится результат, противоположный тому, что Трамп сам обещал.

"Вот это как раз то, что у него сейчас и происходит. Он говорил про невероятный подъем, но рынки сыплются, ВВП в первом квартале оказался вблизи нуля после довольно успешного роста в прошлом году. Никто из союзников его не слушает. Гренландия не оккупирована, Канада — враг. В общем, получается, что у него все идет, если не совсем наоборот, то очень близко к тому", - добавил Иноземцев.

Сделка Украины и США о недрах - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что украинская делегация приедет в США на этой неделе или в начале следующей, чтобы обсудить предложенное соглашение об экономическом сотрудничестве. Как заявил министр финансов США Скотт Бессент в интервью Bloomberg, переговоры будут касаться соглашения о недрах.

Напомним, ранее сообщалось, что США в соглашении о полезных ископаемых требуют возврата всей помощи. В Украине уже прорабатывают рабочую версию и формируют свою ответную позицию.

Как сообщал Главред, издание The Washington Post писало, что нет никаких шансов на то, чтобы Украина подписала новый проект соглашения о полезных ископаемых в том варианте, в котором его представили Соединенные Штаты Америки.

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Кто такой Владислав Иноземцев Владислав Леонидович Иноземцев (рус. Владислав Леонидович Иноземцев; род. 10 октября 1968, Нижний Новгород, РСФСР, СССР) - российский экономист, социолог и политический деятель. Доктор экономических наук, сообщает Википедия. Автор более 300 печатных работ, опубликованных в России, Франции, Великобритании и США, в том числе 15 монографий (одна в соавторстве с Дэниелом Беллом) четыре из которых переведены на английский, французский, японский и китайский языки. Член научного совета Российского совета по международным делам (с 2011 до настоящего времени), председатель Высшего совета партии "Гражданская сила" (2012-2014). В марте 2010 подписал обращение российской оппозиции "Путин должен уйти". В июне 2011 года выступил на съезде партии "Правое дело" и предложил "поставить в центр предвыборной кампании темы, которые никто больше не посмеет поднять и которые позволят консолидировать целевую аудиторию". Сторонник евроинтеграции Украины даже несмотря на нежелание ЕС быстро привлекать Украину в свои структуры. Поддерживает идеи перевода суда высшей инстанции по хозяйственным делам в Украине в европейские судебные институты, в частности Суда справедливости ЕС, что должно повысить привлекательность Украины для мирового капитала. Также выдвигает идеи более тесного союза Британии, Украины и Турции в Европе, стран за пределами ЕС.

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