Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Украина не подпишет предложенный США вариант сделки о недрах: названа причина

Алексей Тесля
3 апреля 2025, 11:19
860
Дональд Трамп предложил новое соглашение с Украиной по недрам, говорит Владислав Иноземцев.
Конгресс США, Украина
Появился прогноз результатов переговоров между Украиной и США / Коллаж: Главред, фото: Посольство Украины в США, УНИАН

Главное:

  • Украина не подпишет предложенное США соглашение о недрах, считает Иноземцев
  • В итоге может получится результат, противоположный тому, что Трамп обещал

Доктор экономических наук, сооснователь Европейского центра анализа и стратегий Владислав Иноземцев прокомментировал перспективы подписания соглашения о недрах между Украиной и США.

"Например, вот сейчас он (президент США Дональд Трамп, - ред.) предложил новое соглашение с Украиной по недрам. Понятное дело, что Украина его не подпишет. Ну и что дальше? Ничего. Никто радикально не изменит своего отношения к Украине, Америка не перейдет на российскую сторону из-за того, что Украина не подписала соглашение", - подчеркнул он в интервью Главреду.

видео дня
Металлы, залежи, полезные ископаемые Инфографика
/ Инфографика: Главред

Эксперт считает, что похожая ситуация также складывается и с санкциями США против страны-агрессора РФ.

"Та же ситуация и с санкциями. Он (Трамп, - ред.) не начнет бомбить Россию, ни разгонять нефть до 100 долларов за баррель. Хотя очевидно, что если такие санкции действительно будут введены, объемы российской нефти на рынке сократятся, что приведет к росту цен. И вместо выполнения предвыборного обещания о нефти по 40 долларов, Трамп получает нефть по 100 — из-за ограничения российских поставок и угроз разбомбить Иран", - пояснил он.

Собеседник считает, что в итоге может получится результат, противоположный тому, что Трамп сам обещал.

"Вот это как раз то, что у него сейчас и происходит. Он говорил про невероятный подъем, но рынки сыплются, ВВП в первом квартале оказался вблизи нуля после довольно успешного роста в прошлом году. Никто из союзников его не слушает. Гренландия не оккупирована, Канада — враг. В общем, получается, что у него все идет, если не совсем наоборот, то очень близко к тому", - добавил Иноземцев.

Сделка Украины и США о недрах - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что украинская делегация приедет в США на этой неделе или в начале следующей, чтобы обсудить предложенное соглашение об экономическом сотрудничестве. Как заявил министр финансов США Скотт Бессент в интервью Bloomberg, переговоры будут касаться соглашения о недрах.

Напомним, ранее сообщалось, что США в соглашении о полезных ископаемых требуют возврата всей помощи. В Украине уже прорабатывают рабочую версию и формируют свою ответную позицию.

Как сообщал Главред, издание The Washington Post писало, что нет никаких шансов на то, чтобы Украина подписала новый проект соглашения о полезных ископаемых в том варианте, в котором его представили Соединенные Штаты Америки.

Читайте также:

Кто такой Владислав Иноземцев

Владислав Леонидович Иноземцев (рус. Владислав Леонидович Иноземцев; род. 10 октября 1968, Нижний Новгород, РСФСР, СССР) - российский экономист, социолог и политический деятель. Доктор экономических наук, сообщает Википедия.

Автор более 300 печатных работ, опубликованных в России, Франции, Великобритании и США, в том числе 15 монографий (одна в соавторстве с Дэниелом Беллом) четыре из которых переведены на английский, французский, японский и китайский языки. Член научного совета Российского совета по международным делам (с 2011 до настоящего времени), председатель Высшего совета партии "Гражданская сила" (2012-2014).

В марте 2010 подписал обращение российской оппозиции "Путин должен уйти". В июне 2011 года выступил на съезде партии "Правое дело" и предложил "поставить в центр предвыборной кампании темы, которые никто больше не посмеет поднять и которые позволят консолидировать целевую аудиторию".

Сторонник евроинтеграции Украины даже несмотря на нежелание ЕС быстро привлекать Украину в свои структуры. Поддерживает идеи перевода суда высшей инстанции по хозяйственным делам в Украине в европейские судебные институты, в частности Суда справедливости ЕС, что должно повысить привлекательность Украины для мирового капитала. Также выдвигает идеи более тесного союза Британии, Украины и Турции в Европе, стран за пределами ЕС.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости США Владислав Иноземцев
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Кому из украинцев будут отключать свет за долги: гендиректор YASNO дал ответ

Кому из украинцев будут отключать свет за долги: гендиректор YASNO дал ответ

11:02Экономика
Для Украины открывается окно возможностей: что на самом деле означают пошлины США

Для Украины открывается окно возможностей: что на самом деле означают пошлины США

10:54Украина
Сделка о недрах: в США раскрыли неожиданный ход Киева на переговорах

Сделка о недрах: в США раскрыли неожиданный ход Киева на переговорах

10:26Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 3 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 3 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

Снегопады будут даже в Киеве: названа дата морозного похолодания

Снегопады будут даже в Киеве: названа дата морозного похолодания

Предательница Ани Лорак "позажималась" с российским певцом-путинистом

Предательница Ани Лорак "позажималась" с российским певцом-путинистом

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 3 апреля (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 3 апреля (обновляется)

Где 3 различия между мальчиками на лошади: надо найти ответ за 17 секунд

Где 3 различия между мальчиками на лошади: надо найти ответ за 17 секунд

Последние новости

11:19

Украина не подпишет предложенный США вариант сделки о недрах: названа причина

11:02

Кому из украинцев будут отключать свет за долги: гендиректор YASNO дал ответ

10:54

Для Украины открывается окно возможностей: что на самом деле означают пошлины США

10:49

Китайский гороскоп на завтра 4 марта: Крысам - проблемы с нервами, Козлам - обман

10:30

Секрет в поливе: как сделать, чтобы редиска не горчила

НАТО больше не существует, но уже формируется "новое НАТО", где лидерство за Украиной – ЗагороднийНАТО больше не существует, но уже формируется «новое НАТО», где лидерство за Украиной – Загородний
10:29

Отношения с жертвами торговли людьми: Ван-Дамму выдвинули серьезные обвинения

10:26

Сделка о недрах: в США раскрыли неожиданный ход Киева на переговорах

10:08

"Мамочка, тебя будет не хватать": РФ убила невинных женщин ударом по Кривому РогуФото

10:05

Стоимость iPhone и другой техники Apple резко возрастет: в чем причина

Реклама
09:30

Популярный украинский певец после мобилизации признался, чем занимается

09:25

Украина может стать новым лидером НАТО: появился неожиданный прогнозВидео

09:19

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 3 апреля (обновляется)

09:00

Украине нужно быть святее Папы Римского: Иванна Климпуш-Цинцадзе - о пути вступления в ЕС

08:51

Ждет последнего удара: майор ВСУ раскрыл, как Путин хочет осуществить блицкриг

08:40

Карта Deep State онлайн за 3 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

08:30

Период важных изменений: что произойдет в 2025 году по дате рождения

08:25

"Заставляет вас мучиться": Александр Терен вернул грант и назвал причину

08:20

ВСУ продвинулись на востоке, враг идет на штурм на трех направлениях – ISW

08:15

Впервые с начала вторжения: о чем договорились представители Путина и Трампа

08:10

РФ совершила абсолютный рекорд за всё время полномасштабного вторжениямнение

Реклама
07:50

Трамп ввел пошлины для Украины, а для РФ забыл: в Белом доме объяснили позицию США

07:10

Чем отличаются 2 девушки: только гений головоломок угадает за 19 секунд

07:01

"Почти неизбежна": во Франции сделали тревожное заявление о ядерной войне

06:10

Марин Ле Пен и "Русская правда"мнение

05:59

Украину атаковала почти 7-балльная буря: "трусить" будет почти 2 недели

05:13

Гороскоп на завтра 4 апреля: Скорипонам - неожиданная прибыль, Львам - успех

04:32

Хуже для РФ, чем 5 статья НАТО: названа лучшая гарантия безопасности для Украины

04:00

Первое место в мире: эксперты назвали самый продаваемый автомобиль 2025 года

03:30

Сейчас мечтают миллионы: какую профессию считали позорной в СССР

03:00

3 мощные молитвы для защиты: мольфар рассказал, как правильно молиться

02:30

Угроза развала НАТО: прогноз создания новых ядерных оборонных союзовВидео

01:59

Водители только начинают понимать, для чего нужны загадочные кнопки с линиями

01:30

Санте Димопулос ставят уколы в живот - что случилось

01:17

РФ готовится к масштабному наступлению: какая область Украины в зоне риска

00:33

Трамп ввел "взаимные пошлины" против всех стран мира - детали

00:25

Третья жена Сергея Тигипко публично призналась в бесконечной любви

02 апреля, среда
23:40

Минус 20-30% на ценниках: известно, когда в Украине подешевеет базовый продукт

23:34

Мелания Трамп выгуляла леопардовое пальто за 500 тысяч

23:28

Новая эра уже на горизонте - 5 знаков Зодиака, которых ждут перемены в 2025 году

23:14

Меган Маркл пустила постороннего на свою дорогущую кухню: какое условие

Реклама
22:38

Секрет урожая или лишняя работа: эксперт рассказал, нужно ли пасынковать томатыВидео

22:29

Отказался от еды: путинист Киркоров доводит себя до истощения после смерти отца

22:25

Харьков под атакой Шахедов: в городе прогремела серия взрывов

22:08

Придется уступить: Келлог рассказал, как можно добиться прекращения огняВидео

22:00

Удары по Украине и падение Ту-22М3 в РФ: главные новости Украины (дайджест)

21:30

Российский певец вытер сопли об поклонниц на концерте: эпичное видеоВидео

21:24

Потап публично представил молоденькую фаворитку, на которую променял Каменских

21:22

Эксперты призвали оставлять картофельное пюре на улице в апреле: какая причина

21:18

США ввели новые санкции против России - опубликован список

21:00

Не просто логотип: что на самом деле означает Fiat 500

Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Война с Россией
Бои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Пасха 2025
Страстная пятница-2025: что можно и нельзя делатьКогда Чистый четверг в 2025 году в УкраинеЗакуска на Пасху 2025, которая затмит любое блюдоМожно ли брать детей на кладбище
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Операция в Курской области
РФ захватила два населенных пункта: в DeepState раскрыли ситуацию на КурщинеАналитики назвали главную причину успеха наступления россиян на КурщинеПробирались по газопроводу: ВСУ разгромили спецназовцев РФ под СуджейОкружение войск и выход ВСУ из Курской области - первые данные источников
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять