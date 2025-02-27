Разработка ископаемых в Украине: во Франции сделали громкое заявление

Владимир Зеленский сделал ряд предложений не только США, но и Франции, сообщил Себастьян Лекорню.

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Во Франции рассказали о переговорах с Украиной / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

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Вопрос сырья может быть одним из элементов транзакции

Ископаемые планируется использовать для производства военной техники

Франция с октября прошлого года ведет переговоры с Украиной по разработке украинских полезных ископаемых для ее оборонной промышленности, заявил министр обороны Себастьян Лекорню.

Париж работал над этой темой в течение нескольких месяцев, начиная с осени прошлого года, когда Владимир Зеленский во время визита в Париж поставил вопрос о сырье в своем Плане победы, пояснил он в комментарии franceinfo.

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По словам главы МИД Франции, Зеленский сделал ряд предложений не только США, но и Франции, сообщил министр.

"Владимир Зеленский и его команда увидели, что этот вопрос сырья может быть одним из элементов транзакции с нами, чтобы создать выдержку. Итак, президент Трамп, он это не полностью придумал, потому что это сделали сами украинцы", - пояснил Лекорню.

Отмечается, что полезные ископаемые планируется использовать для производства военной техники.

"Наша оборонная промышленность будет нуждаться в определенном количестве очень ключевых сырьевых материалов в наших собственных системах вооружения не в следующем году, а следующих 30 или 40 лет", - добавил глава МИД Франции.

/ Инфографика: Главред

Ранее сообщалось о том, что Зеленский провел разговор с Трампом. Президент Украины назвал разговор с американским лидером "очень хорошим".

Как сообщал Главред, США подошли "очень близко" к достижению мирной договоренности по урегулированию развязанной Россией войны против Украины.

Напомним, ранее Зеленский отреагировал на заявления Штатов о готовности согласовать мирные позиции с Россией уже на этой неделе. Зеленский назвал такие перспективы нереалистичными.

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Кто такой Себастьян Лекорню? Себастьян Лекорню - французский политик, занимающий должность министра вооруженных сил в правительстве премьер-министра Элизабет Борн с 20 мая 2022 года.Член партии Возрождения (до 2022 года - La République En Marche!) после того, как покинул республиканцев (LR) в 2017 году. Лекорню был президентом департаментского совета Эр с 2015 по 2017 год. В правительстве он работал государственным секретарем министра экологического и инклюзивного перехода, министром местных органов власти и министром по делам заморских территорий, пишет Википедия.

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