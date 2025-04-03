Отношения с жертвами торговли людьми: Ван-Дамму выдвинули серьезные обвинения

Кратко:
- Что вменяют американскому актеру
- Насколько все серьезно
Сообщается, что в Румынии против актера Жан-Клода Ван Дамма были выдвинуты уголовные обвинения.
Как пишет таблоид People, в Румынское управление по расследованию организованной преступности и терроризма (DIICOT) было подано уголовное заявление против 64-летней звезды, утверждая, что он сознательно вступил в сексуальные отношения с женщинами, проданными преступной группировкой во главе с Морелем Болеа.
Инцидент предположительно произошел в Каннах, где актер обвиняется в получении пяти румынских женщин в качестве "подарка", заранее зная, что они пришли от группы торговцев, согласно уголовному заявлению, полученному изданием.
Адвокат Адриан Кукулис, представляющий одну из жертв, сообщил изданию, что женщины "находились в уязвимом состоянии, и возникло подозрение, что их эксплуатировали в значении статьи 182 Уголовного кодекса".
Одна из женщин, ставших свидетелями инцидента, который, как сообщается, произошел на мероприятии, организованном Ван Даммом в Каннах, поделилась увиденным с прокурорами.
Это побудило начать уголовное расследование инцидента. "Несколько румын, которые в настоящее время находятся под следствием за создание преступной группы и сутенерство, предположительно предложили Жан-Клоду Ван Дамму пять румынских женщин — фотомоделей в Румынии — для сексуальных отношений. Человек, который получил эти выгоды, знал об их состоянии", — сообщил изданию адвокат Адриан Кукулис в переведенном посте.
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