Скрыла от Дональда: голливудский актер выдал пикантный секретик Мелании Трамп

Мелания Трамп любит то, как Алек Болдуин пародирует ее мужа Дональда Трампа.

https://glavred.info/starnews/skryla-ot-donalda-gollivudskiy-akter-vydal-pikantnyy-sekretik-melanii-tramp-10650701.html Ссылка скопирована

Мелания Трамп сделала признание/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/melaniatrump

Кратко:

Мелания Трамп похвалила голивудского актера

Он выдал секрет жены президента

Голливудский актер Алек Болдуин утверждает, что Мелании Трамп нравится его пародия на Дональда Трампа в "Saturday Night Live" — потому что она думает, что она "точно" передает ее мужа.

Как пишет Page Six, Болдуин заявил, что бывший пресс-секретарь Трампа Шон Спайсер однажды проболтался за кулисами церемонии вручения премии "Эмми".

видео дня

Актер Болдуин сыграл Трампа / Скриншот Saturday Night Live

Спайсер рассказал: "Мелания смотрит шоу каждую субботу вечером. И она указывает на телевизор и говорит: "Вот такой он! Вот такой он! Точно! Алек Болдуин точь-в-точь как Дональд!".

Дональд Трамп, Мелания Трамп / ua.depositphotos.com

Болдуин появлялся в роли президента в ночном шоу с октября 2016 года по ноябрь 2020 года. За эту роль он получил премию "Эмми" в 2017 году.

Трампа теперь играет Джеймс Остин Джонсон. Президент был ведущим шоу в ноябре 2015 года и апреле 2004 года.

Актер Болдуин сыграл Трампа / Скриншот Saturday Night Live

Однако Трампу это, возможно, не понравилось.

"Смотрел Saturday Night Live, и это меня зацепило. Пора отправлять это скучное и несмешное шоу на пенсию", — написал Трамп в Твиттере. "Изображение Алека Болдуина отвратительно. СМИ фальсифицируют выборы!"

Актер Болдуин сыграл Трампа / Скриншот Saturday Night Live

В другом случае в том же году он написал в Твиттере: "Только что попробовал посмотреть Saturday Night Live — смотреть невозможно! Абсолютно предвзято, не смешно, а подражание Болдуина просто не может быть хуже. Грустно".

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Напомним, ранее американский актер Алек Болдуин, который попал в жуткую ситуацию, когда на съемках у него выстрелило ружье и убило оператора-постановщика из Украины Галину Хатчинс, заявлял, что заканчивает свою актерскую карьеру. Из-за трагедии на съемках фильма "Ржавчина" он потерял 5 крупных контрактов.

Болдуин сразу после случайного убийства заявлял, что его сердце разбито, однако он сотрудничает с правоохранителями, пытаясь выяснить все детали произошедшего.

Вас также может заинтересовать:

Кто такой Алек Болдуин? Александр Рэй "Алек" Болдуин III - американский актер кино, телевидения и озвучивания, комик, кинорежиссёр и писатель. Лауреат премий "Золотой глобус" и "Эмми", а также номинант на "Оскар" и "Тони", сообщает портал "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред