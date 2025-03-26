Скрыла от Дональда: голливудский актер выдал пикантный секретик Мелании Трамп

Кратко:
- Мелания Трамп похвалила голивудского актера
- Он выдал секрет жены президента
Голливудский актер Алек Болдуин утверждает, что Мелании Трамп нравится его пародия на Дональда Трампа в "Saturday Night Live" — потому что она думает, что она "точно" передает ее мужа.
Как пишет Page Six, Болдуин заявил, что бывший пресс-секретарь Трампа Шон Спайсер однажды проболтался за кулисами церемонии вручения премии "Эмми".
Спайсер рассказал: "Мелания смотрит шоу каждую субботу вечером. И она указывает на телевизор и говорит: "Вот такой он! Вот такой он! Точно! Алек Болдуин точь-в-точь как Дональд!".
Болдуин появлялся в роли президента в ночном шоу с октября 2016 года по ноябрь 2020 года. За эту роль он получил премию "Эмми" в 2017 году.
Трампа теперь играет Джеймс Остин Джонсон. Президент был ведущим шоу в ноябре 2015 года и апреле 2004 года.
Однако Трампу это, возможно, не понравилось.
"Смотрел Saturday Night Live, и это меня зацепило. Пора отправлять это скучное и несмешное шоу на пенсию", — написал Трамп в Твиттере. "Изображение Алека Болдуина отвратительно. СМИ фальсифицируют выборы!"
В другом случае в том же году он написал в Твиттере: "Только что попробовал посмотреть Saturday Night Live — смотреть невозможно! Абсолютно предвзято, не смешно, а подражание Болдуина просто не может быть хуже. Грустно".
Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:
Напомним, ранее американский актер Алек Болдуин, который попал в жуткую ситуацию, когда на съемках у него выстрелило ружье и убило оператора-постановщика из Украины Галину Хатчинс, заявлял, что заканчивает свою актерскую карьеру. Из-за трагедии на съемках фильма "Ржавчина" он потерял 5 крупных контрактов.
Болдуин сразу после случайного убийства заявлял, что его сердце разбито, однако он сотрудничает с правоохранителями, пытаясь выяснить все детали произошедшего.
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Кто такой Алек Болдуин?
Александр Рэй "Алек" Болдуин III - американский актер кино, телевидения и озвучивания, комик, кинорежиссёр и писатель. Лауреат премий "Золотой глобус" и "Эмми", а также номинант на "Оскар" и "Тони", сообщает портал "Википедия".
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