В Закарпатье очень удивились скандалу из-за венгерских паспортов

21 сентября 2018, 18:12

По словам чиновника местной администрации, такая ситуация в регионе длится уже семь лет.

Венгерские паспорта выдают в Закарпатье в открытую вот уже семь лет
Венгерские паспорта выдают в Закарпатье в открытую вот уже семь лет / immigrant.today

В Закарпатье считают скандал, возникший вокруг выдачи венгерским консульством паспортов странным - оказывается, консульства Венгрии в городах Берегово и Ужгород Закарпатской области Украины предоставляют венгерское гражданство местным жителям уже на протяжении семи лет.

"Это немного странная ситуация, что сейчас такой резонанс вызывает видеозапись того факта, который известен уже семь лет", - рассказал пресс-секретарь Закарпатской областной государственной администрации Ярослав Галас, передает УНН.

Читайте такжеРаздача венгерских паспортов на Закарпатье. У Москаля прокомментировали ситуациюВ обоснование своих слов Галас сослался на венгерский закон об упрощенном получении венграми за границей гражданства, который действует в этой стране с 2010 года - и с этого времени венгерское гражданство получили уже около 100 тысяч жителей Закарпатья. Кроме того, Галас отметил, что нет никаких правовых оснований забирать у этих людей венгерские паспорта.

Напомним, накануне в Сети появился ролик, на котором якобы в венгерском консульстве гражданам Украины выдавали паспорта и бокалы с шампанским. На видео оперативно прореагировал глава МИД Украины Павел Климкин.

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Новость в спецтеме:Скандал с выдачей венгерских паспортов в Берегово
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