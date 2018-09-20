Раздача венгерских паспортов на Закарпатье. У Москаля прокомментировали ситуацию

20 сентября 2018, 10:27

Позицию озвучил спикер Закарпатской ОГА Ярослав Галас.

Венгерский паспорт
Венгерский паспорт / Bigmir.net

Видеоролик, в котором запечатлено, как в венгерском консульстве в городе Берегово (Закарпатье) гражданам Украины массово выдают паспорта Венгрии, с немалой долей вероятности может являться сфальсицифированным.

Такое мнение высказал спикер Закарпатской облгосадминистрации Ярослав Галас в комментарии порталу "Обозреватель". "В интернете даже серьезные издания дают иногда непроверенную информацию, после которой начинаются спекуляции. Надо выяснить, действительно ли это береговское генконсульство, кто там фигурирует на видео. Возможно, это происходило в каком-то венгероязычном населенном пункте, там также выдают паспорта и это не только Закарпатья касается", − сказал он.

Как считает Галас, ввиду имеющейся на данный момент информация, нельзя с полной уверенностью утверждать, что венгерские паспорта выдавали именно в береговском консульстве этой страны. "Этим пусть занимается МИД, они говорили, что идет проверка", − сказал он.

Напомним, накануне в Сети появился ролик, на котором якобы в венгерском консульстве гражданам Украины выдавали паспорта и бокалы с шампанским. На видео оперативно прореагировал глава МИД Украины Павел Климкин.

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Новость в спецтеме:Скандал с выдачей венгерских паспортов в Берегово
Венгрия паспорта консульство Закарапатье Закарпатская область
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