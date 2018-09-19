На Закарпатье депутат сложил полномочия из-за паспорта Венгрии

Депутат райсовета незаконно получил паспорт Венгрии / Фото: turizmusonline.hu

Депутат Береговского райсовета Закарпатской области Кароль Берки сложил мандат после распространения информации о наличии у него венгерского паспорта.

Как сообщает Mukachevo.net, решение о сложении полномочий Берки было принято 18 сентября на очередной сессии совета.

Ранее Берки был избран депутатом от Общества венгерской культуры Закарпатья и проживает в селе Вары Береговского района.

Причина радикального решения депутатом на сессии не объявлялась. Однако по информации издания, несколько дней назад у Берки при пересечении границы был обнаружен паспорт гражданина Венгрии.

В Обществе венгерской культуры Закарпатья выразили протест в связи с тем, что пограничники и сотрудники СБУ обыскивают людей на границе без каких-либо оснований.

Как ранее сообщалось, в городе Берегово Закарпатской области венгерское консульство массово выдает украинцам, проживающим в регионе, венгерские паспорта; при этом им ставят условие не сообщать об этом властям Украины.