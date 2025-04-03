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Популярный украинский певец после мобилизации признался, чем занимается

Анна Подгорная
3 апреля 2025, 09:30
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Миша Крупин обратился к поклонникам прямиком с прохождения БВП.
Миша Крупин
Миша Крупин новости - певец рассказал, чем занимается на службе / коллаж: Главред, фото: instagram.com/mishakrupin1

Краткое содержание:

  • Крупин редко выходит на связь после мобилизации
  • Артист записал короткий ролик про себя и творчество в условиях службы

Украинский музыкант Миша Крупин 20 февраля 2025 года, после полугодичного ожидания, сообщил о своем добровольном вступлении в ряды ВСУ. 24 февраля, в день, который стал знаковым для каждого украинца, артист принял воинскую присягу.

Сейчас Крупин проходит базовую военную подготовку, и возможностей контактировать с поклонниками у него не много. Однако он все же смог выкроить время, и записать для фанатов обращение. В видео, которое появилось в его блоге в Instagram, Миша сообщил, что с ним все в порядке и среди занятий он находит время на творчества. Также он напомнил про важность поддержки воинов ВСУ.

видео дня

"Друзья, всем привет! Если вы вдруг забыли, как я выгляжу, я выгляжу вот так вот. У меня все хорошо, я полон оптимизма. Пытаюсь писать песни и пишу их, а вы, мои любимые подписчики, продолжайте донатить и верить в Вооруженные силы нашей страны. Обнял вас всех, целую в рот. Ваш Миша Крупин", - рассказал артист.

Миша Крупин
Миша Крупин новости - певец рассказал, чем занимается на службе / instagram.com/mishakrupin1

Полное видео на канале STARS UA.

Напомним, в июле 2024 года стало известно про добровольную мобилизацию Миши Крупина. Тогда артист отметил, что сделал это, так как "не хочет, чтобы за него решали". Однако процесс вступления в войска затянулся на целых полгода - именно столько рассматривались спорные вопросы о его пригодности к службе.

Миша Крупин
Миша Крупин новости - певец рассказал, чем занимается на службе / instagram.com/mishakrupin1

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Кто такой Миша Крупин?

Миша Крупин - украинский рэп-исполнитель, певец, музыкант, солист группы Коррупция. Поэт-песенник. Является резидентом "Культурного десант", занимается волонтерством.

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