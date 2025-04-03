Популярный украинский певец после мобилизации признался, чем занимается

Краткое содержание:
- Крупин редко выходит на связь после мобилизации
- Артист записал короткий ролик про себя и творчество в условиях службы
Украинский музыкант Миша Крупин 20 февраля 2025 года, после полугодичного ожидания, сообщил о своем добровольном вступлении в ряды ВСУ. 24 февраля, в день, который стал знаковым для каждого украинца, артист принял воинскую присягу.
Сейчас Крупин проходит базовую военную подготовку, и возможностей контактировать с поклонниками у него не много. Однако он все же смог выкроить время, и записать для фанатов обращение. В видео, которое появилось в его блоге в Instagram, Миша сообщил, что с ним все в порядке и среди занятий он находит время на творчества. Также он напомнил про важность поддержки воинов ВСУ.
"Друзья, всем привет! Если вы вдруг забыли, как я выгляжу, я выгляжу вот так вот. У меня все хорошо, я полон оптимизма. Пытаюсь писать песни и пишу их, а вы, мои любимые подписчики, продолжайте донатить и верить в Вооруженные силы нашей страны. Обнял вас всех, целую в рот. Ваш Миша Крупин", - рассказал артист.
Полное видео на канале STARS UA.
Напомним, в июле 2024 года стало известно про добровольную мобилизацию Миши Крупина. Тогда артист отметил, что сделал это, так как "не хочет, чтобы за него решали". Однако процесс вступления в войска затянулся на целых полгода - именно столько рассматривались спорные вопросы о его пригодности к службе.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.
Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:
Ранее Главред рассказывал, что украинская актриса Ксения Мишина поссорилась с иностранными полицейскими, после чего ей выписали крупный штраф.
Также украинская актриса Анна Кошмал после вторых родов рассказала о проблемах со здоровьем, из-за которых она чувствует себя, "как подшофе". При этом звезда отметила, что подобное у нее уже случалось, когда она носила под сердцем первенца.
Читайте также:
- Известный актер подставил Игоря Кондратюка и сбежал за границу - детали
- Потап публично представил молоденькую фаворитку, на которую променял Каменских
- Третья жена Сергея Тигипко публично призналась в бесконечной любви
Кто такой Миша Крупин?
Миша Крупин - украинский рэп-исполнитель, певец, музыкант, солист группы Коррупция. Поэт-песенник. Является резидентом "Культурного десант", занимается волонтерством.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред