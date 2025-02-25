"Важный и эмоциональный день": Миша Крупин принял воинскую присягу

Кратко:
- Миша Крупин в феврале 2025 вступил в ряды ВСУ
- 24 февраля 2025 года артист принял присягу
Украинский музыкант Миша Крупин сообщил о своем добровольной мобилизации еще летом 2024 года. Однако лишь в феврале 2025 артисту удалось вступить в ряды ВСУ - более полугода у него ушло на решение "вопросов, которые задерживают процесс".
Неделю назад Крупин отправился на прохождение базовой военной подготовки. В третью годовщину полномасштабной войны в Украине в его блоге в Instagram появилось видео, в котором музыкант похвастался, что принял присягу.
"Сегодня важный и эмоциональный во всех аспектах день. Сегодня также я принял присягу, поэтому официально уже служу украинскому народу. И хотел сказать, что поддержка наших Вооруженных сил - это очень-очень важно. И мне, кстати, очень-очень приятно, что вы меня поддерживаете. Спасибо вам всем. Все будет Украина", - поделился Миша Крупин.
Полное видео на канале STARS UA.
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Кто такой Миша Крупин?
Миша Крупин - украинский рэп-исполнитель, певец, музыкант, солист группы Коррупция. Поэт-песенник. Является резидентом "Культурного десант", занимается волонтерством.
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