"Важный и эмоциональный день": Миша Крупин принял воинскую присягу

Крупин поделился новостью, которой ждал больше полугода.

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Миша Крупин новости - Крупин из Коррупции принял присягу / коллаж: Главред, фото: instagram.com/mishakrupin1

Кратко:

Миша Крупин в феврале 2025 вступил в ряды ВСУ

24 февраля 2025 года артист принял присягу

Украинский музыкант Миша Крупин сообщил о своем добровольной мобилизации еще летом 2024 года. Однако лишь в феврале 2025 артисту удалось вступить в ряды ВСУ - более полугода у него ушло на решение "вопросов, которые задерживают процесс".

Неделю назад Крупин отправился на прохождение базовой военной подготовки. В третью годовщину полномасштабной войны в Украине в его блоге в Instagram появилось видео, в котором музыкант похвастался, что принял присягу.

видео дня

"Сегодня важный и эмоциональный во всех аспектах день. Сегодня также я принял присягу, поэтому официально уже служу украинскому народу. И хотел сказать, что поддержка наших Вооруженных сил - это очень-очень важно. И мне, кстати, очень-очень приятно, что вы меня поддерживаете. Спасибо вам всем. Все будет Украина", - поделился Миша Крупин.

Миша Крупин новости - Крупин из Коррупции принял присягу / instagram.com/mishakrupin1

Полное видео на канале STARS UA.

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Ранее Главред рассказывал, что с известной певицей Сашей Кольцовой произошел несчастный случай - ее сбили на пешеходном переходе, когда она переходила дорогу на зеленый свет.

Также звезда Женского Квартала Владимир Шумко признался, почему он освобожден от призыва в ВСУ, и на каком основании может покидать страну во время военного положения.

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Кто такой Миша Крупин? Миша Крупин - украинский рэп-исполнитель, певец, музыкант, солист группы Коррупция. Поэт-песенник. Является резидентом "Культурного десант", занимается волонтерством.

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