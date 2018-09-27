Будапешт заявил о готовности выдворить консула Украины

УНИАН

Глава венгерского МИДа Петер Сийярто заявил, что Будапешт вышлет консула Украины в случае аналогичных мер с украинской стороны.

По словам Сийярто, министр иностранных дел Украины Павел Климкин на полях Генассамблеи ООН спросил у него, собирается ли Венгрия отзывать своего консула, на что получил отрицательный ответ.

"Я ответил, что у меня нет причин его отзывать, так как он не сделал ничего, нарушающего венгерское или международное законодательство. Тогда он сказал, что украинская сторона его выдворит. Я ответил: хорошо, но это не останется без реакции. Я выдворю одного из украинских дипломатов того же уровня из Венгрии", - сказал Сийярто в интервью ТАСС.

Ранее Павел Климкин заявил, что Киев вышлет венгерского консула уже в ближайшее время, если Будапешт не отзовет его сам.

"Я предложил самим отозвать консула. Если в ближайшее время этого не будет, он поедет домой", - сказал Климкин после встречи со своим венгерским коллегой на полях Генассамблеи ООН.

19 сентября украинские СМИ опубликовали видео, на котором сотрудники консульства Венгрии в городе Берегово Закарпатской области Украины выдают местным жителям некие документы. Перед их получением украинцы приносили клятву на фоне венгерского флага.