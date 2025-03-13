'Шпагат для РФ': о чем говорили делегации США и Украины за закрытыми дверями

Результатом переговоров в Саудовской Аравии стал "шпагат для России", ведь в случае отказа от перемирия США начнут давить на Кремль, отмечают СМИ.

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О чем представители США и Украины за закрытыми дверями в Джидде / Коллаж Главред, фото: Офис президента Украины

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Украина прибыла на переговоры с США с тремя основными позициями

После согласия Украины на перемирие США пообещали возобновить военную помощь и обмен разведданными

Соединенные Штаты заранее сообщили Украине о намерении вести переговоры с Россией. В то же время во время обсуждений в Саудовской Аравии между Украиной и США вопрос территориальных уступок или проведения выборов не поднимался. Об этом ТСН.ua рассказал дипломатический источник.

По словам собеседника, Украина прибыла в Джидду (Саудовская Аравия) с тремя основными позициями:

видео дня

перемирие в воздухе,

перемирие на море,

обмен военнопленными.

Отмечается, что эти положения были согласованы с европейскими союзниками. Частичное перемирие выбрали из-за опыта ведения боевых действий, ведь так легче контролировать его соблюдение. Кроме того, Россия, вероятно, будет пытаться спровоцировать и обвинить Украину в нарушении уже на следующий день.

"После представления американской делегации, которая демонстрировала максимальный конструктив, наших предложений, после длительного обсуждения США предложили: а не подумать ли нам о полном прекращении огня? Потому что, после нашего согласия на это, американцы пообещали, что будет полное восстановление помощи - оружия и обмена разведданными", - говорит дипломатический источник.

По его словам, во время встречи в Джидде вопросы территориальных уступок и выборов не обсуждались.

По данным источника, делегаты сосредоточили внимание на Запорожской АЭС, а также поднимали вопросы НАТО. В частности, отмечалось, что членство Украины в Альянсе закреплено в Конституции, и это вызвало интерес участников. Обсуждали также, что Россия не должна иметь права вето на вступление Украины в НАТО.

Он подчеркнул, что никаких ультиматумов в отношении Украины не звучало. В то же время представители США акцентировали внимание на реалистичном подходе и необходимости завершения войны.

"Встреча в Джидде и согласие Украины на 30-дневное частичное перемирие - это шпагат для России. США заранее проинформировали Украину, что будут говорить с россиянами. Теперь все будет зависеть от того, что на это ответит Москва. Если ответ будет "нет", тогда это открывает путь для давления США на Россию, а не только на Украину", - заключает собеседник ТСН.ua.

Какие результаты переговоров между Украиной и США в Саудовской Аравии / Инфографика: Главред

Переговоры в Саудовской Аравии - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 11 сентября во время переговоров в Саудовской Аравии Украина согласилась на предложение США о месячном прекращении огня, ожидая теперь решения Кремля. Спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф прибыл в Москву, чтобы обсудить готовность России к этому шагу. Советник главы ОПУ Михаил Подоляк отметил, что главным вопросом остается определение нейтральной стороны для контроля за соблюдением перемирия.

Президент Украины Владимир Зеленский 13 марта заслушал доклад украинской делегации о переговорах с представителями США в Саудовской Аравии, в частности их ход и ключевые аспекты.

По словам спикера МИД Георгия Тихого, Зеленский координировал действия украинской стороны дистанционно. Он также отметил, что эти переговоры стали одними из самых интересных в плане дипломатического искусства, стратегического мышления, поиска нестандартных решений и достижения баланса между гибкостью и твердостью.

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