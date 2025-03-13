Лолита Милявская покинула РФ - что произошло

Лолита Милявская решила отдохнуть от неудач в РФ.

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Лолита Милявская отправилась на отдых / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Лолита Милявская

Вы узнаете:

Лолита Милявская уехала из России

Предательница отдыхает вместе с дочерью

Российская певица Лолита Милявская, которая родом из Закарпатья, но поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, уехала из России вместе со своей дочерью Евой.

Как стало известно из соцсетей предательницы, отправилась она в Европу на весенние каникулы.

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Стоит отметить, что у певицы случился целый ряд неудач в стране-оккупанте, ведь ее концерты начали отменять общественники из-за вызывающего поведения Лолиты на сцене, а также ее откровенных нарядов.

Лолита Милявская отправилась в Европу / фото: скрин instagram.com, Лолита Милявская

Но началась проблемы Милявской после участия в скандальной "голой" вечеринке Насти Ивлеевой.

Лолита Милявская на "голой" вечеринке / фото: instagram.com, Ольга Орлова

Напомним, дочь предательницы долгое время жила с бабушкой в Киеве, а в 2022 году Лолита вывезла их в Болгарию, где у нее есть своя недвижимость.

Также Ева учится в Варшаве на филологическом факультете и любит кофе.

Дочь Лолиты - Ева / фото: instagram.com, Лолита Милявская

"Мой кофеман. Три чашки капучино в день! Я бы от одной отходила трое суток. Вся в бабулю", — рассказывала Милявская.

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Лолита Милявская - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, российская ведущая Лера Кудрявцева рассказала, что предательница Лолита Милявская вернулась в росшоу "Суперстар!". Певица ранее признавалась, что ушла из проекта из-за семейных обстоятельств, но все же вернулась назад.

А также Лолита Милявская публично обратилась к активистам, которые хотели запретить один из ее концертов. Предательница Милявская посоветовала активистам заняться полезными делами.

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Кто такая Лолита Милявская? Лолита Милявская — эстрадная певица, актриса, телеведущая, режиссёр и продюсер украинского происхождения, которая в военном нападении РФ на Украину поддержала страну-террориста Россию.

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