Лолита Милявская покинула РФ - что произошло

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- Лолита Милявская уехала из России
- Предательница отдыхает вместе с дочерью
Российская певица Лолита Милявская, которая родом из Закарпатья, но поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, уехала из России вместе со своей дочерью Евой.
Как стало известно из соцсетей предательницы, отправилась она в Европу на весенние каникулы.
Стоит отметить, что у певицы случился целый ряд неудач в стране-оккупанте, ведь ее концерты начали отменять общественники из-за вызывающего поведения Лолиты на сцене, а также ее откровенных нарядов.
Но началась проблемы Милявской после участия в скандальной "голой" вечеринке Насти Ивлеевой.
Напомним, дочь предательницы долгое время жила с бабушкой в Киеве, а в 2022 году Лолита вывезла их в Болгарию, где у нее есть своя недвижимость.
Также Ева учится в Варшаве на филологическом факультете и любит кофе.
"Мой кофеман. Три чашки капучино в день! Я бы от одной отходила трое суток. Вся в бабулю", — рассказывала Милявская.
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Лолита Милявская - последние новости по теме
Отметим, как сообщал Главред, российская ведущая Лера Кудрявцева рассказала, что предательница Лолита Милявская вернулась в росшоу "Суперстар!". Певица ранее признавалась, что ушла из проекта из-за семейных обстоятельств, но все же вернулась назад.
А также Лолита Милявская публично обратилась к активистам, которые хотели запретить один из ее концертов. Предательница Милявская посоветовала активистам заняться полезными делами.
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Кто такая Лолита Милявская?
Лолита Милявская — эстрадная певица, актриса, телеведущая, режиссёр и продюсер украинского происхождения, которая в военном нападении РФ на Украину поддержала страну-террориста Россию.
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