Известная российская ведущая "слила" предательницу Лолиту - что произошло

Лолита Милявская больше не сможет скрыть правду.

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Лолита Милявская вернулась на росТВ / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Лолита Милявская

Кратко:

Лолиту Милявскую вернули на телевидение в РФ

Кто рассказал правду о певице

Российская ведущая Лера Кудрявцева, которая поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, рассказала, что предательница Лолита Милявская вернулась в росшоу "Суперстар!".

Кудрявцева опубликовала кадр со съемок шоу на своей странице в соцсетях, чем подтвердила участие певицы в нем.

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Напомним, недавно стало известно, что Милявская покинула пост ведущей и ее заменили на еще одну предательницу Украины – Наташу Королеву.

Лолита ранее признавалась, что ушла из проекта из-за семейных обстоятельств, но все же вернулась назад.

"Все секреты раскрыла!" — отмечено в публикации.

Лолита Милявская на росшоу / фото: скрин instagram.com, Лера Кудрявцева

Полное видео на канале STARS UA.

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Лолита Милявская - последние новости по теме

Напомним, как сообщал Главред, Лолита Милявская рассказала, что ей хотели сорвать концерт в стране-оккупанте. Певица обвиняет во всем некую "русскую общину", которая, по словам Лолиты, публикует нечистые финансовые отчеты, наживаясь на других.

А также ранее путинистка Лолита сообщила о своей полосе неудач. Певица болела, а также выбила во время концерта зуб микрофоном. Предательница подчеркнула, что это профессиональная болезнь и через это все проходят.

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Кто такая Лолита Милявская? Лолита Милявская — эстрадная певица, актриса, телеведущая, режиссёр и продюсер украинского происхождения, которая в военном нападении РФ на Украину поддержала страну-террориста Россию.

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