Известная российская ведущая "слила" предательницу Лолиту - что произошло

Кратко:
- Лолиту Милявскую вернули на телевидение в РФ
- Кто рассказал правду о певице
Российская ведущая Лера Кудрявцева, которая поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, рассказала, что предательница Лолита Милявская вернулась в росшоу "Суперстар!".
Кудрявцева опубликовала кадр со съемок шоу на своей странице в соцсетях, чем подтвердила участие певицы в нем.
Напомним, недавно стало известно, что Милявская покинула пост ведущей и ее заменили на еще одну предательницу Украины – Наташу Королеву.
Лолита ранее признавалась, что ушла из проекта из-за семейных обстоятельств, но все же вернулась назад.
"Все секреты раскрыла!" — отмечено в публикации.
Полное видео на канале STARS UA.
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Лолита Милявская - последние новости по теме
Напомним, как сообщал Главред, Лолита Милявская рассказала, что ей хотели сорвать концерт в стране-оккупанте. Певица обвиняет во всем некую "русскую общину", которая, по словам Лолиты, публикует нечистые финансовые отчеты, наживаясь на других.
А также ранее путинистка Лолита сообщила о своей полосе неудач. Певица болела, а также выбила во время концерта зуб микрофоном. Предательница подчеркнула, что это профессиональная болезнь и через это все проходят.
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Кто такая Лолита Милявская?
Лолита Милявская — эстрадная певица, актриса, телеведущая, режиссёр и продюсер украинского происхождения, которая в военном нападении РФ на Украину поддержала страну-террориста Россию.
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