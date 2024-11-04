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"Мне жизнь портит": путинист Сергей Лазарев налетел на Леру Кудрявцеву

Элина Чигис
4 ноября 2024, 13:14
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Путинист Лазарев обвинил свою бывшую возлюбленную.
Лера Кудрявцева, Сергей Лазарев
Сергей Лазарев рассказал об отношениях с Лерой Кудрявцевой / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Сергей Лазарев

Кратко:

  • Сергей Лазарев поделился, как Кудрявцева влияет на его жизнь
  • Путинист рассказал о ссоре с ведущей

Российский певец Сергей Лазарев, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, ранее был в отношениях с такой же путинисткой Лерой Кудрявцевой. Как известно, после разрыва с ведущей артист так и не нашел свою любовь.

В эфире росшоу Лазарев и Кудрявцева стали одними из главных членов жюри и там путинист отметил, что ведущая принимает активное участие в его жизни.

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"Она вечно мне жизнь портит. И здесь она, я уж думал отвязался, но нет. Вы думаете, почему я столько лет один ребята?! Так она же прокляла всех. У меня только личная жизнь в "Аватаре" начала налаживаться с Лисой, так она и сюда приперлась. Чтобы не дай бог Лазарев счастлив не был", - сказал любитель диктатора Путина.

Также Сергей напомнил, что был в ссоре с телеведущей на протяжении года, ведь она не пригласила его на свою свадьбу с хоккеистом Игорем Макаровым.

"В нашей жизни было всякое с Лерой. И счастливые времена, и не очень, и ругани, и все. Конечно, мы ругались", - заявил путинист.

Кто такой Сергей Лазарев?

Сергей Лазарев — российский певец, актёр и телеведущий. Бывший участник поп-группы Smash!!. По данным Википедии, дважды выступал на международном конкурсе песни "Евровидение", оба раза занял 3-е место. В войне России против Украины, встал на свторону РФ.

Сергей Лазарев - последние новости по теме

Отметим, ранее Сергей Лазарев решил поддержать путиниста Филиппа Киркорова, который "вошел не в ту дверь" и оказался на голой вечеринке блогерши Ивлеевой. Поговаривают, что на это мероприятие обиделся лично террорист Путин, любовница которого - Кабаева, развлекалась вместе со всеми.

А также, как сообщал Главред, в одной из российских программ путинист Николай Басков подложил свинью своему коллеге по многочисленным телепроектам Сергею Лазареву.

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