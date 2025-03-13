Условия прекращения огня и 'нюансы' Путина: главные новости Украины (дайджест)

Новости Украины 13 марта февраля по состоянию на 22:00: ключевые события дня, включая военную ситуацию, дипломатические заявления и важные внутренние решения.

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Главные новости Украины по состоянию на 22:00 13 марта / Коллаж Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео, Офис президента Украины

Главные новости Украины по состоянию на 22:00. Подборка Главреда:

Армия РФ захватила Суджу: в ISW сказали, как Путин это использует на переговорах с США

Армия РФ захватила Суджу в Курской области и ведет боевые действия с ВСУ в приграничных селах Сумской области. Не исключено, что оккупанты попытаются создать буферную зону вблизи российско-украинской границы. Об этом говорится в свежем отчете Института изучения войны.

Аналитики ISW пишут, что обнародованные 12 марта геолокационные кадры указывают на то, что армия РФ недавно захватила Суджу и продвинулась на северо-запад от города.

видео дня

Прекращение огня на фронте: РФ может поставить "невозможные условия" для Украины

Российские чиновники могут выдвинуть собственные условия по соглашению о 30-дневном прекращении огня на фронте. Об этом сообщает Институт изучения войны(ISW).

Отмечается, что страна-агрессор Россия может требовать прекращения поставок оружия в Украину как условие согласия на временное прекращение огня.

По мнению аналитиков, такое решение было бы чрезвычайно выгодным для РФ. Такая уступка также уничтожила бы рычаги влияния США на будущие переговоры, в дополнение к нарушению условий, при которых Украина согласилась на прекращение огня.

Россияне казнили по меньшей мере 5 украинских военнопленных - Лубинец

Россияне продолжают убивать украинских военнопленных. В частности, в соцсетях распространяется очередное видео с вероятной казнью безоружных украинских военнослужащих, попавших в плен к россиянам. Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

По его словам, на обнародованном видео видно по меньшей мере 5 вероятно убитых военнопленных.

Взрывы гремели в шести областях РФ: дроны атаковали важные объекты россиян

В Саратовской области РФ зафиксирована атака неизвестных дронов, сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО Украины Андрей Коваленко.

"Саратовская область является одним из ключевых регионов в газотранспортной системе России", - добавил Коваленко в сообщении в Telegram.

Россия терпит неудачи по всему фронту, кроме одного направления - Forbes

Армия страны-агрессора России вернула значительную территорию Курской области, в результате чего украинским военным пришлось отступать. Однако эта ситуация не указывает на слабость ВСУ, ведь на других участках фронта враг терпит неудачи.

В статье Forbes говорится, что вдоль более чем 1200-километровой линии фронта наступательная операция оккупационных войск РФ остановилась и даже кое-где Украине удалось отбить собственные территории в результате успешных контратак.

Клубы черного дыма: в Москве вспыхнул масштабный пожар на ТЭЦ

В Москве в четверг, 13 марта произошел пожар на ТЭЦ. Кадры масштабного возгорания уже разлетелись по сети. Об этом сообщают российскиеTelegram-каналы.

Известно, что в Москве вспыхнула ТЭЦ №16, которая находится на улице Третий Хорошевской.

Дроны ГУР разнесли замаскированное производство беспилотников в РФ

Вечером 12 марта дальнобойные дроны ГУР Минобороны Украины атаковали в Калужской области производство беспилотников, которое было замаскировано на территории другого завода.

Как сообщает УНИАН со ссылкой на источники, дальнобойные ударные дроны нанесли удары по месту производства беспилотников в поселке Обухово Дзержинского района Калужской области. Производственные линии для сборки беспилотников были размещены в цехах завода Калужский газобетон.

Россияне перебросили новые резервы через Оскол: майор назвал направление

Российские оккупационные войска использовали замерзшую реку Оскол для переброски части сил, а сейчас пытаются докидывать войска с помощью малых плавсредств, сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" майор Виктор Трегубов.

Как подчеркнул он во время информационного телемарафона, россияне воспользовались возможностью перебросить часть плавсредств по льду, теперь задачей украинцев является выбивать их оттуда.

Зеленский раскрыл детали переговоров с США и упрекнул РФ за молчание

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад украинской делегации о встрече с представителями США в Саудовской Аравии, в частности ход переговоров и ключевые аспекты.

"Хорошо, что разговор был максимально конструктивным. Украина настроена на быстрое движение к миру, и мы готовы выполнить свою часть работы для того, чтобы создать все возможности для надежного, долговременного и достойного мира. Команды - молодцы: была восстановлена оборонная помощь и помощь разведданными", - написал Зеленский в Telegram.

Скидка в 50% при добровольной уплате штрафа ТЦК: Рада приняла закон

Верховная Рада Украины в четверг, 13 марта, приняла в целом законопроект, который предлагает дать военнообязанным скидку в 50% в случае добровольной уплаты штрафа от ТЦК. Об этом пишет Судебно-юридическая газета.

Согласно законопроекту №12093, в течение 10 дней военнообязанный, которого привлекли к административной ответственности, может самостоятельно обратиться в уполномоченные органы и оплатить наложенный штраф в размере 50% от минимального размера. То есть, в сумме 8500 грн вместо 17 000 грн.

Россия официально отказалась от перемирия: чего ждать Украине и как реагируют США

13 марта 2025 года специальный представитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф прибыл в Москву для переговоров с президентом России Владимиром Путиным по 30-дневному прекращению огня в Украине. Эта инициатива является частью усилий США, направленных на достижение мирного урегулирования конфликта, который длится уже более трех лет. Однако, советник Путина Юрий Ушаков выразил скептицизм относительно этого предложения, отметив, что временное перемирие лишь предоставит украинским силам возможность перегруппироваться, и подчеркнул необходимость долгосрочного и всеобъемлющего мирного решения, которое будет учитывать интересы России.

Главред собрал главное, что стоит знать о позиции России относительно перемирия на фронте на 30 дней и чем это может обернуться для Кремля.

"Путину придется выбирать": в ОП спрогнозировали результаты переговоров США с РФ

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк спрогнозировал вероятные результаты переговоров представителей команды Дональда Трампа с диктатором РФ Владимиром Путиным.

"Он (Трамп, ред.) не пойдет на уступки России, потому что это вопрос глобального лидерства", - подчеркнул он в эфире 24 Канала.

"Два события решат все": чего ждать от Путина после переговоров в Джидде

11 сентября во время переговоров в Саудовской Аравии Украина приняла предложение США о месячном прекращении огня, теперь ждут ответа Кремля. Спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф прибыл в Москву для обсуждения готовности России к этому шагу. Советник главы ОПУ Михаил Подоляк в эфире 24 Канала заявил, что ключевой вопрос - определение нейтральной стороны, которая будет контролировать соблюдение перемирия.

Он также отметил, что Путин может попытаться подорвать репутацию Трампа.

Путин согласен на прекращение огня в Украине на 30 дней, но есть ряд нюансов

Российский диктатор и военный преступник Владимир Путин заявил, что согласен на прекращение боевых действий, но только при условии, что это будет способствовать "долгосрочному миру". Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с Александром Лукашенко, сообщают российские пропагандистские СМИ.

Это план Трампа: США могут ввести против РФ самые жесткие санкции

США готовы "без колебаний" ввести против РФ самые жесткие санкции. Это планируют сделать в случае необходимости. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент, сообщает CNBC.

Такие санкции являются частью плана американского президента Дональда Трампа по подготовке к успешным мирным переговорам. Трамп готов оказать "максимальное давление на обе стороны".

Вернет ли Украина Запорожскую АЭС и какие территории заберет РФ: новые заявления Трампа

Президент США Дональд Трамп встретился в Овальном кабинете с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Они обсудили территориальные уступки, прекращение огня и завершение войны в Украине. Об этом сообщает Sky News и Aljazeera.

"Шпагат для РФ": о чем говорили делегации США и Украины за закрытыми дверями

Соединенные Штаты заранее уведомили Украину о намерении вести переговоры с Россией. В то же время во время обсуждений в Саудовской Аравии между Украиной и США вопрос территориальных уступок или проведения выборов не поднимался. Об этом ТСН.ua рассказал дипломатический источник.

Украину накрывает похолодание: регионы будет заливать дождем

Погода в Украине 14 марта будет дождливой, синоптики предупреждают о похолодании. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики объявили штормовое предупреждение в Закарпатской и Ивано-Франковской областях. Там объявили 3 уровень опасности из-за угрозы схода снежных лавин.

Президент США Дональд Трамп убежден, что аннексия Гренландии состоится. Об этом он заявил на пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте в Овальном кабинете.

"Я думаю, что аннексия Гренландии состоится. Нам придется заключить соглашение по Гренландии", - сказал он.

Трамп сказал Рютте, что это "необходимо для международной безопасности", а не просто безопасности.

Как пишет The Wall Street Journal в материале от 13 марта, Трамп рассматривает возможность присоединения Гренландии к территории США, не исключая при этом военного вмешательства. Согласно источникам в Белом доме, вопрос о приобретении острова остается на повестке дня администрации, а давление на Данию продолжает расти.

Кремль готовит отказ от перемирия: Зеленский назвал истинный страх Путина

Российский диктатор и военный преступник Владимир Путин прибег к манипуляциям и готовится отказаться от режима прекращения огня на фронте. Об этом в своем видеообращении сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, реакция Путина на идею прекращения огня оказалась ожидаемо манипулятивной, и сейчас он фактически готовится к отказу в прекращении огня.

РФ подтягивает серьезные резервы, на Сумщине объявили обязательную эвакуацию - ОВА

В Сумской области из-за сложной ситуации в Курской области РФ объявили обязательную эвакуацию в нескольких населенных пунктах Сумского района. Об этом заявил председатель Сумской ОГА Владимир Артюх.

Эвакуацию будут проводить в 8 населенных пунктах Юнаковской и Миропольской общин. Всего там проживает 543 человека, из которых 20 - дети.

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