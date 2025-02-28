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Пронзительные кадры: Зеленский показал Трампу фото вернувшихся из РФ пленных

Алексей Тесля
28 февраля 2025, 19:38
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Владимир Зеленский фото украинских военных до и после плена и назвал их поименно.
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Владимир Зеленский встретился с Дональдом Трампом / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Важно:

  • Зеленский показал фото украинских солдат, которые были в плену РФ
  • Президент назвал украинских пленных поименно

В ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом, президент Украины Владимир Зеленский продемонстрировал фото украинских пленных, которые были в российском плену.

Соответствующие кадры транслировались в эфире телемарафона "Единые новости".

видео дня

При этом глава государства показал фото украинских военных до и после плена и назвал их поименно.

Добавим, что Зеленский передал Трампу фото с украинскими пленными, которые вернулись из плена РФ.

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/ Скриншот

Ранее сообщалось о том, что Зеленский встретился с сенаторами США. Владимир Зеленский раскрыл подробности встречи с двухпартийной делегацией Сената США.

Напомним, ранее Трамп ответил на вопрос о гарантиях безопасности для Украины. О гарантиях безопасности, по словам Трампа, можно будет говорить после достижения мира.

Как сообщал Главред, планируется подписать соглашение о редкоземельных минералах, также будут обсуждаться "другие вещи".

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Мирный план Трампа - что известно

Агентство Bloomberg со ссылкой на информированные анонимные источники писало, что специальный представитель Трампа по Украине и РФ Кит Келлог представит мирный план Трампа во время Мюнхенской конференции.

В издании описали, в чем состоит "мирный план Трампа":

  • заморозка войны;
  • оккупированная россиянами территория остается в "подвешенном состоянии";
  • Украина получает гарантии безопасности, чтобы Россия не могла напасть снова.

Позже Кит Келлог заявил, что не будет представлять "мирный план" президента Дональда Трампа на Мюнхенской конференции по безопасности. Когда план будет готов, Трамп лично его представит.

6 февраля президент Владимир Зеленский заявил, что у Трампа еще нет официального плана для окончания агрессивной и неспровоцированной войны России против Украины.

Ранее СМИ писали, что мирный план Дональда Трампа для Украины может включать два основных пункта. Первый параметр будет касаться членства Украины в НАТО. Этот вопрос будет снят с повестки дня и "положен в ящик", но не "выброшен в мусорку". Второй параметр - это заморозка боевых действий вдоль линии, которая де-факто сложится на поле боя на тот момент.

Бывший советник Дональда Трампа Джон Болтон заявил, что избранный президент США намерен быстро завершить войну в Украине после своего вступления в должность. В то же время условия, на которых это будет достигнуто, Трампа не слишком волнуют.

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