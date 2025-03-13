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Пока не заключат мир: ВСУ предупредили, какой замысел Путина воплощает армия РФ

Анна Косик
13 марта 2025, 13:19
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Для Путина одно из направлений стало главным приоритетом накануне возможных переговоров о мире.
Путин, армия РФ
Приближение мирного соглашения влияет на интенсивность боев на Курщине / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, Минобороны РФ

Что сказал Тимочко:

  • Боевые действия в Курской области продолжаются
  • Путин хочет уменьшить зону влияния ВСУ на территории РФ до заключения соглашения

На территории Курской области страны-агрессора России продолжаются бои между ВСУ и армией РФ. Об этом в эфире Еспресо рассказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

По его словам, украинские военные по состоянию на сегодня, условно говоря, еще находятся в районе обороны или в районе боевых действий, района Суджи. Поэтому любые заявления о полных выход ВСУ, или же их окружение по границе Украины являются ложными.

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Тимочко отметил, что активизация сил противника на Курском направлении связана с тем, что до момента фиксирования мирных соглашений или прекращения огня кремлевский диктатор Владимир Путин хочет уменьшить контроль Украины над территориями России.

Суджа - что известно о городе
Суджа / Главред: Инфографика

"Потому что любые его претензии, заявления, требования всегда будут упираться в одно: как ты заявляешь, что ты контролируешь ситуацию на фронте, если на твоей территории Вооруженные силы проводят военную операцию уже не день, не два и даже не месяц, а уже более полугода, семь месяцев, или уже даже восьмой пошел. То есть понимаем, что для Путина это очень и очень болезненная и неприемлемая ситуация, поэтому так выглядит", - пояснил он.

Военнослужащий отметил, что несмотря на осложнение ситуации на Курщине не факт, что врагу удастся дойти до своих границ, ведь если решение о 30-дневном прекращении огня таки примут, то ВСУ все еще будут оставаться на территории противника.

"Он (Путин - Главред) это прекрасно понимает. Поэтому эти переговорные все моменты, нюансы пока не изложены на бумаге, они и влияют на то, что Путин так интенсивно бросает свои войска непосредственно на Курщине", - подытожил Тимочко.

Ситуация в Курской области - что известно

Напомним, Главред писал, что по данным Forbes армия страны-агрессора России вернула значительную территорию Курской области, вследствие чего украинским военным пришлось отступать.

Ранее секретарь комитета Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко также заявил, что украинские военные начали выходить из Курской области РФ, однако пока речь не идет о полном выходе ВСУ с территории противника.

Накануне в ГПСУ рассказали, что российская оккупационная армия пытается вытеснить украинскую армию с территории Курской области. При этом на этом участке не фиксируются попытки врага прорвать российско-украинскую границу.

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Кто такой Иван Тимочко

Тимочко Иван - участник боевых действий, действующий военнослужащий, председатель совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, ветеран АТО, сообщает Википедия.

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