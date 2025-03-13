РФ может отказаться от перемирия: в ОП рассказали, чем это обернется для Украины

Отказ России от прекращения огня на 30 дней не будет означать прекращение переговоров между США и Украиной.

https://glavred.info/war/rf-mozhet-otkazatsya-ot-peremiriya-v-op-rasskazali-chem-eto-obernetsya-dlya-ukrainy-10646885.html Ссылка скопирована

США и Украина могут изменить тактику в случае отказа Путина от перемирия / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, president.gov.ua

Что сказал Жовква:

Украина продемонстрировала готовность к перемирию

Отказ России от прекращения огня покажет США реальные намерения Путина

В случае отказа РФ США и Украина продолжат сотрудничество

Во время встречи в Саудовской Аравии Украина приняла предложение США об установлении режима прекращения огня на срок в 30 дней с возможностью его продления. Но перемирие возможно только при условии, что на него согласится и страна-агрессор Россия.

Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Игорь Жовква рассказал "Укринформу", что даже в случае отказа РФ переговоры нельзя будет считать провальными.

видео дня

Переговоры в Саудовской Аравии / Инфографика: Главред

"Сейчас мяч на стороне РФ. Сейчас они должны показать свою готовность к миру. Существовали спекуляции о том, что якобы украинская сторона не готова к миру, но наша сторона показала, что как раз-таки готова к миру и к перемирию как к его первому этапу", - отметил он.

Теперь остается дождаться реакции от кремлевского диктатора Владимира Путина, у которого, по словам Жовквы, должен состояться разговор с представителями США до конца недели.

"Если Россия откажется - а это может произойти - значит она покажет всему миру и американской стороне, и украинской стороне настоящую свою сущность", - подчеркнул заместитель руководителя ОП.

В таком случае Украина будет координировать позиции с американской стороной, при этом, возможно, меняя тактику или применяя другие ходы.

"В заявлении говорилось о том, что в ближайшее время будут формироваться соответствующие делегации двумя сторонами. Они будут говорить и о технических аспектах возможного перемирия. К сожалению, не могу сейчас раскрывать детали. Но если оно не состоится - то речь пойдет о других аспектах и изменениях нашей общей позиции", - подытожил Жовква.

Тридцатидневное прекращение огня - что известно

Напомним, Главред писал, что 11 марта переговоры делегаций Украины и США в Саудовской Аравии завершились тем, что участники пришли к согласию о введении временного 30-дневного режима прекращения огня в случае, если на него согласится Россия.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что наше государство согласилось на предложение американской стороны о 30-дневном прекращении огня по всей территории, чтобы показать готовность к миру.

В Офисе президента объяснили, что тридцатидневное перемирие будет предусматривать полное перемирие в воздухе, на море (с разблокированием транспортных путей и безопасностью судоходства), а также на суше (включая линию соприкосновения).

Читайте также:

Кто такой Игорь Жовква? Игорь Жовква - украинский дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол, кандидат политических наук (2005), доцент (2014). Руководитель Главного департамента внешней политики и европейской интеграции Администрации Президента Украины (с 2014). Заместитель Руководителя Офиса Президента Украины с 10 сентября 2019 года, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред