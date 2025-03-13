Клубы черного дыма: в Москве вспыхнул масштабный пожар на ТЭЦ

Есть угроза распространения огня на масляные баки в цокольное помещение.

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Пожар в Москве / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Кратко:

В Москве произошел пожар на ТЭЦ

Горит крыша административного здания

Площадь возгорания - 300 квадратов

В Москве в четверг, 13 марта произошел пожар на ТЭЦ. Кадры масштабного возгорания уже разлетелись по сети. Об этом сообщают российские Telegram-каналы.

Известно, что в Москве вспыхнула ТЭЦ №16, которая находится на улице Третий Хорошевской.

видео дня

По известной информации, пожар произошел на крыше восьмиэтажного здания. Как отмечают россияне, к месту едут экстренные службы.

На кадрах, которые опубликовали в сети, можно заметить, что пожар достаточно масштабный. Очевидцы публикуют кадры с клубами черного дыма, которые поднимаются над территорией ТЭЦ.

Telegram-каналы также пишут, что пожарные не могут начать тушить ТЭЦ-16 - их не пускают на режимный объект. Спасатели ждут разрешения попасть на территорию. Площадь возгорания - 300 квадратов.

Кроме того, низкопроложенные трубы мешают установке подъемных механизмов на территории ТЭЦ-16 для тушения пожара. Есть угроза распространения огня на масляные баки в цокольное помещение.

Сейчас горит крыша административного здания, которое на ремонте и не эксплуатируется. Там загорелся битумный утеплитель. Пожару присвоен второй ранг сложности.

Пожар в Москве - видео:

Пожары в России - последние новости

Как сообщал Главред, в ночь на 11 марта в РФ прогремели взрывы. Неизвестные дроны атаковали Подмосковье, Рязань и Курск. На парковке в Домодедово вспыхнул пожар.

Силы беспилотных систем ВСУ во взаимодействии с другими подразделениями Сил обороны в ночь на 4 марта 2025 года нанесли удары по ключевым объектам российских войск. В частности, в Ростовской области поражена нефтеперекачивающая инфраструктура, которая обеспечивала поставки топлива для армии РФ. Зафиксированы мощные взрывы и масштабный пожар.

Кроме того, в ночь на 3 марта в российской Уфе прогремели взрывы после атаки неизвестных дронов. Под удар попал нефтеперерабатывающий завод Башнефти. В результате вспыхнул пожар.

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