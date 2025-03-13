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Прекращение огня на фронте: РФ может поставить "невозможные условия" для Украины

Мария Николишин
13 марта 2025, 08:17
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Путин хочет вести переговоры с США наедине.
Прекращение огня на фронте: РФ может поставить 'невозможные условия' для Украины
30-дневное прекращение огня / коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, УНИАН

Ключевые тезисы:

  • РФ может выдвинуть собственные условия для прекращения огня
  • Это было бы чрезвычайно выгодно России
  • Путин хочет отстранить Украину от переговоров

Российские чиновники могут выдвинуть собственные условия по соглашению о 30-дневном прекращении огня на фронте. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Отмечается, что страна-агрессор Россия может требовать прекращения поставок оружия в Украину как условие согласия на временное прекращение огня.

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По мнению аналитиков, такое решение было бы чрезвычайно выгодным для РФ. Такая уступка также уничтожила бы рычаги влияния США на будущие переговоры, в дополнение к нарушению условий, при которых Украина согласилась на прекращение огня.

В ISW добавили, что враждебные источники также говорят, что Кремль "формально даст положительный ответ", но потребует "невозможных условий", на которые Украина не может согласиться.

"Путин хочет отстранить Украину от переговоров, чтобы Россия могла вести переговоры с Соединенными Штатами наедине, а также исправить ситуацию на фронте, чтобы усилить переговорную позицию России", - говорится в сообщении.

Прекращение огня на фронте - что известно

Напомним, как сообщал Главред, заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что тридцатидневное перемирие, которое предложили представители США во время встречи в Саудовской Аравии, будет предусматривать прекращение огня не только на линии соприкосновения, но и отсутствие воздушных атак.

Госсекретарь США Марко Рубио выразил надежду, что прекращение огня между Россией и Украиной может быть достигнуто в течение нескольких дней, если Москва на это согласится.

В то же время, командир Третьей штурмовой бригады Максим Жорин заявил, что украинские военные не верят в то, что 30-дневное прекращение огня на линии соприкосновения будет действенным.

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Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

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