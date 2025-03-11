'Не имею желания спорить': Вэнс прокомментировал участие брата в войне в Украине

Вице-президент США назвал Нейта Вэнса "самым сильным человеком, которого знает".

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Вице-президент США ответил на критику брата / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео на YouTube

Ключевое из заявления Вэнса:

Участие брата в войне в Украине сознательно не разглашал, чтобы не подвергать родственника опасности

Нейт сделал "неудачную попытку" связаться с ним через сенатский офис

Нейт Вэнс является самым сильным человеком, которого вице-президент США знает

Вице-президент США Джей Ди Вэнс впервые прокомментировал участие своего двоюродного брата Нейта Вэнса в войне в Украине. В эфире Fox News он заявил, что сознательно не разглашал эту информацию ранее, чтобы не подвергать родственника дополнительной опасности.

По словам Вэнса, он не говорил о службе брата в Украине, потому что "не хотел подвергать его жизнь еще большей опасности, чем она уже была".

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Вице-президент также решил не отвечать на критику, которую Нейт ранее высказывал в отношении него. Однако Вэнс решил прокомментировать "неудачную попытку" двоюродного брата связаться с ним.

"Что касается его критики, я не имею никакого желания спорить с ним публично, но считаю необходимым прояснить один вопрос: его неудачную попытку связаться со мной. Я не понимаю, почему Нейт решил обратиться в мой сенатский офис, а не к своей маме, папе или сестре, с которыми я регулярно поддерживаю связь", - заявил Вэнс.

В то же время вице-президент США подчеркнул, что всегда считал Нейта "самым сильным человеком, которого знал" и что "всегда рад с ним поговорить".

Двоюродный брат раскритиковал Джей Ди Вэнса - что известно

Напомним, двоюродный брат вице-президента США Нейт Вэнс воевал в составе "Волков да Винчи". Бывший морской пехотинец США отправился в Украину в марте 2022 года.

После тренировок на Донбассе присоединился к роте "Гонор". В январе 2025 года Нейт уволился, но продолжает поддерживать Украину. Он разочарован позицией Джей Ди Вэнса относительно войны.

Как сообщал Главред, 28 февраля во время встречи в Вашингтоне между Владимиром Зеленским, Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом произошел жесткий спор. Вэнс обвинил Джо Байдена в бездействии, заявив, что войну можно остановить дипломатией. Зеленский ответил, что Путин неоднократно нарушал соглашения и только дипломатии недостаточно. Тогда Трамп поддержал Вэнса и обвинил Зеленского в неуважении к США.

Комментируя резкую критику президента США Дональда Трампа и вице-президента Джей Ди Вэнса в адрес Владимира Зеленского, Нейт Вэнс заявил, что это было "засадой, пропитанной абсолютным лицемерием".

Сам Зеленский рассказал, что его возмутили во время встречи с Трампом некорректные заявления о "миллионах потерь" в Украине. Он подчеркнул, что хочет сохранить партнерство с США, но просит американских политиков быть точными в своих высказываниях.

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Что такое Fox News? Fox News Channel - американский консервативный информационный канал, который впервые вышел в эфир 7 октября 1996 года. Он является основным информационным каналом США. Об этом сообщает Википедия. Канал рекламирует себя как тот, что нейтрально освещает события. Однако, канал придерживается консервативной ориентации, близок к Республиканской партии США.

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