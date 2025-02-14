Встреча Зеленского и Вэнса отложена из-за доработки США проекта меморандума – СМИ

Владимир Зеленский и Дональд Трамп договорились, что Украина доработает проект меморандума.

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Украина и США дорабатывают проект меморандума/ Коллаж: Главред, фото: Офис президента, УНИАН

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Украина передала документ и США попросили время для доработки

Встречу Зеленского и Вэнса перенесли

Украина завершила работу над предложенным США проектом меморандума о партнерстве и передала его американской стороне, сообщили в украинской делегации на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Во время телефонного разговора в среду президенты Владимир Зеленский и Дональд Трамп договорились, что Украина доработает проект меморандума о партнерстве и передаст его американцам. Украина передала документ, и американская сторона попросила время до 17:00, чтобы с ним поработать", - сообщил Укринформ собеседник агентства.

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Подробности об изменениях в документе пока не разглашаются. Ожидается, что обновленный меморандум будет определять ключевые направления сотрудничества между Украиной и США, в частности в сфере безопасности, экономики и поддержки обороноспособности.

Встреча Зеленского и Вэнса перенесена

Как уточняет Европейская правда со ссылкой на собеседника в украинской делегации, запланированную на 14 февраля встречу президента Украины Владимира Зеленского и вице-президента США Джей Ди Вэнса в рамках Мюнхенской конференции по безопасности перенесли. Уточняется, что причиной стала доработка Украиной проекта меморандума о партнерстве, с которым должна ознакомиться американская сторона.

По данным источников, 12 февраля президент Украины и бывший президент США Дональд Трамп договорились, что Киев доработает документ и передаст его на рассмотрение американской стороне.

Украина выполнила эту задачу, и США попросили дополнительное время – до 17:00 – для работы над документом.

Ранее СМИ узнали о деталях переговоров лидеров Украины и США. Дональд Трамп дал Владимиру Зеленскому личный номер и сказал, что тот может позвонить ему напрямую.

Напомним, ранее в США выдвинули требование о переговорах. И Киев, и Москва должны быть готовы к определенным уступкам, заявил Кит Келлог.

Как сообщал Главред, помощник президента США Дональда Трампа и спецпредставитель по вопросам Украины и РФ Кит Келлог считает, что Украина не вернется к границам 2014 года по результатам переговоров по прекращению войны.

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Кто такой Джей Ди Вэнс Джеймс Дэвид Вэнс родился 2 августа 1984 в Мидлтауне, Огайо. Американский предприниматель и политик-республиканец. Сенатор США от штата Огайо с 2023 года. 15 июля 2024 года кандидат в президенты США Дональд Трамп объявил о выборе Вэнса кандидатом в вице-президенты от Республиканской партии на выборах 2024 года.

В случае победы Трампа в ноябре 2024 года Вэнс станет самым молодым вице-президентом со времен Ричарда Никсона и, возможно, будет одним из фаворитов президентской гонки в 2028 году. Джей Ди Вэнс из штата Огайо принял популистскую программу экс-президента США после многих лет его критики, заработав себе немало "бонусов" внутри Республиканской партии. Именно поддержка Трампа помогла ему попасть в Конгресс. Вэнс критиковал Трампа в 2016 году, а через шесть лет Трамп публично унизил Вэнса - даже после того, как поддержал его на выборах 2022 года. В Сенате Вэнс был откровенным сторонником Трампа и часто голосовал в поддержку интересов экс-президента.

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