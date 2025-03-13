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"Включаю мозг": Екатерина Усик призналась, что происходит в ее браке

Элина Чигис
13 марта 2025, 22:39
283
Екатерина Усик честно рассказала о том, как относится к мужу.
Александр Усик, Екатерина Усик
Екатерина Усик - новое интервью / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Екатерина Усик

Читайте детально:

  • Екатерина Усик рассказала, что для нее означает любовь
  • Бизнесвумен призналась, как держит себя в руках

Жена украинского боксера Александра Усика – бизнесвумен Екатерина Усик – отметила, что иногда представляет жизнь без мужа, ведь она реалистка.

В интервью Славе Демину Екатерина уточнила, что любовь в их паре держится на уважение друг к другу.

"Я представляю свою жизнь без Сани. Потому что я реалист, я понимаю, что это жизнь, и я не растворяюсь в ней. Но у меня, во-первых, работает мозг, а не сердце", - рассказала жена спортсмена.

Ведущий обратил внимание, что Екатерина очень эмоциональна, но относится к отношениям прагматично, на что бизнесвумен призналась, что не хочет, чтобы ей сделали больно.

"Я люблю своего мужа. Очень сильно. Я отдала всю себя ему. Но все равно я где-то включаю мозг", – добавила Усик.

Екатерина Усик и Александр Усик счастливы в браке
Екатерина Усик и Александр Усик счастливы в браке / фото: instagram.com, ЕкатеринаУсик

Также Екатерина поделилась, что ее муж часто бывает в разъездах и ей приходится самостоятельно справляться с бытом и детьми. Но ей не интересны другие мужчины и с ней никто не флиртует.

"По женщине сразу видно: можно флиртовать или нельзя. Я, когда захожу, то показываю, что мне это не интересно. Я думаю, что мужчины это чувствуют", - отметила Екатерина.

Напомним, Александр и Екатерина поженились в 2019 году и воспитывают четверых детей: 15-летнюю Елизавету, 12-летнего Кирилла, 10-летнего Михаила и Марию, которой недавно исполнился год.

Смотрите видео интервью Екатерины и Александра:

Александр Усик
Александр Усик / инфографика: Главред

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Александр Усик - последние новости

Ранее, как писал Главред, промоутер Усика сделал заявление относительно планов боксера. Карасюк не исключает, что Усика снова можно будет увидеть в крузвейте. На данный момент украинский боксер хочет насладиться отдыхом и проведением времени с семьей.

Более того, по версии авторитетного журнала The Ring, украинского спортсмена Александра Усика признали лучшим боксером по итогам 2024 года. Ценную награду украинец получил на церемонии в Лондоне.

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Кто такой Александр Усик?

Александр Усик - непобежденный украинский боксер-профессионал, выступающий в первой тяжелой и тяжелой весовых категориях. Лучший боксер вне зависимости от весовой категории по версии журнала "The Ring" (2022-2023). Действующий чемпион мира в профессиональном боксе по версиям WBA, WBO, IBF, IBO (2021-н. в.) и The Ring (2022-н. в.) в тяжелом весе и абсолютный чемпион мира (2018-2019) в первом тяжелом весе, сообщает "Википедия".

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