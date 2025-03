Запроданка Лорак продолжает счастливо жить в России, пока та убивает украинцев.

https://glavred.info/starnews/svadba-lorak-pevica-nadela-pochti-identichnoe-plate-na-vtoroe-brakosochetanie-10646897.html Ссылка скопирована

Лорак снова вышла замуж и надела белое платье / Коллаж Главред, фото Стархит, 7Дней

Кратко:

Лорак надела белое платье - символ девственности

Платье оказалось копией предыдущего

Российская певица Ани Лорак, которая родом из Украины, но предала родную страну и живет в стране-оккупанте РФ и вышла замуж за испанца Исаака Виджраку, надела почти такое же платье, как и на свою первую свадьбу с Муратом Налчаджиоглу.

Нынешняя свадьба Лорак с йога-инструктором / Фото Стархит

Лорак снова возомнила себя девочкой, надела белое платье, похожее на то, в котором она выходила замуж в первый раз. Она также выбрала открытое платье с глубоким декольте, бретельками и короткой фатой.

видео дня

Лорак и ее свадьба с турком Муратом / Фото РосСМИ

Глядя на эти фото, можно подумать, что это одни и те же снимки. Остается неизменным остается один факт - жених из сферы обслуживания и отельного бизнеса.

Лорак выбрала почти идентичное платье / Фото РосСМИ

Лорак также рассказала пропагандистским СМИ о том, что она не хотела, чтобы на свадьбе было много людей. "У меня уже был опыт свадьбы на 200 человек, больше половины из них потом даже не вспомнили, что находились там. Многие люди тогда оказались на свадьбе „певицы Ани Лорак", и для них это было важнее всего остального. Поэтому в этот раз хотелось искренности, интимности и ощущения настоящего, только для себя, хотелось быть в моменте. Мы, конечно, хотим сделать праздник для семьи и близких друзей, но на церемонии мы были только вдвоем", — считает себя пупом земли 46-летняя невеста.

Лорак и Мурат / Фото 7 Дней

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Напомним, как сообщал Главред, ранее предательница Лорак замахнулась на легендарный хит Уитни Хьюстон I Will always love you. Певица, которая отчаянно пытается спасти свою карьеру в террористической России, пришла на шоу к актеру Станиславу Ярушину, который прославился благодаря роли Антона сериала "Универ".

А также стало известно, что Ани Лорак прервала траур по своему отцу ради вечеринки. Певица без намека на скорбь заявилась на день рождения певца-путиниста Филиппа Киркорова.

Вас также может заинтересовать:

Кто такая Ани Лорак Ани Лорак – народная артистка Украины, которая с началом полномасштабного вторжения России в Украину, встала на сторону России и продолжает строить там свою карьеру, поясняя свою позицию "вне политики". Лорак воспитывает дочь от турецкого гражданина, а также встречается с инструктором йоги.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред