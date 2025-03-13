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США не могут выступать против ударов ВСУ по России: Шейтельман объяснил почему

Анна Косик
13 марта 2025, 15:22
639
В США не против ударов Украины вглубь России по одной причине.
Путин, ракета
ВСУ будут продолжать наносить удары по стратегическим объектам в РФ / Коллаж: Главред, фото Минобороны РФ, kremlin.ru

Что сказал Шейтельман:

  • США смогут выступать против ударов по РФ только после прекращения огня
  • Штаты должны договориться с Путиным о перемирии

После переговоров в Саудовской Аравии США и Украина сошлись во мнениях о необходимости немедленного прекращения огня. На фоне этого возникли опасения, не будут ли выступать Штаты против ударов Украины по территории страны-агрессора России.

Однако США не в праве выражать недовольство Украине, по крайней мере по состоянию на сейчас. Об этом в интервью Главреду рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман.

"Они, может, и будут против, но как только они остановят удары по Украине. Им пока нечего нам сказать: "Перестаньте стрелять по России"? В смысле, у нас война идет, мы поэтому стреляем, и, естественно, вся территория России является зоной боевых действий согласно международному законодательству, поэтому здесь нечего обсуждать", - пояснил он.

Смотрите видео об итогах переговоров в Саудовской Аравии:

Политтехнолог подчеркнул, что Украина предложила прекратить огонь в тот же день, когда Россия перестанет наносить удары по Украине в рамках 30-дневного перемирия, которое предложили США.

Переговоры в Саудовской Аравии, Саудовская Аравия, перемирие, прекращение огня, Инфографика Главред
Переговоры в Саудовской Аравии / Инфографика: Главред

"У нас есть предложение, поэтому Штатам осталось договориться с Путиным на эту тему", - подытожил Шейтельман.

Переговоры о прекращении огня - что известно

Напомним, что во время переговоров в Саудовской Аравии участники встречи, а именно делегации США и Украины, пришли к согласию о введении временного 30-дневного режима прекращения огня.

После чего президент США Дональд Трамп заявил, что надеется на положительное решение кремлевского диктатора Владимира Путина о перемирии, потому что если РФ не согласится на прекращение огня, тогда погибнет еще много людей.

Как писал Главред, по информации СМИ сначала в России с осторожностью отреагировали на предложение США о 30-дневном прекращении огня, поддержанное Киевом. В Москве считают, что любое соглашение о прекращении войны должно учитывать ситуацию на поле боя.

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Кто такой Михаил Шейтельман

Михаил Шейтельман - политолог, политтехнолог, писатель, бизнес-консультант.

Консультировал избирательные кампании в Израиле, России, Латвии и Кыргызстане, а также неправительственные организации, такие как Российский еврейский конгресс.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года активно выступает в украинских, израильских, латвийских и других СМИ и ютуб-каналах, высказываясь в поддержку Украины.

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перемирие война в Украине Михаил Шейтельман Удары вглубь РФ Переговоры между Украиной и США в Саудовской Аравии Переговоры о прекращении огня
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