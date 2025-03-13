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Ввод Западом войск в Украину: прогноз переброски европейских миротворцев

Алексей Тесля
13 марта 2025, 13:53
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Вряд ли можно говорить о том, что американцы собираются принимать в расчет Европу, считает Михаил Шейтельман.
Михаил Шейтельман, переговоры в Саудовской Аравии
Михаил Шейтельман прокомментировал переговоры о прекращении огня / Коллаж: Главред, фото: скриншот, t.me/ermaka2022

Важно:

  • США хотят отдать Европу в управление Путина, считает эксперт
  • 30 начальников штабов договаривались о вводе войск в Украину

Политтехнолог Михаил Шейтельман прокомментировал вопрос участия Европы в будущих переговорах по прекращению огня в Украине.

Как подчеркнул он в комментарии Главреду, вряд ли можно говорить о том, что американцы собираются принимать в расчет Европу.

"Они хотят отдать Европу, по сути, в управление Путина — это цель американцев на данном этапе. И запугивать ее будут Путиным, они хотят стать партнером Путина в этом бизнесе запугивания Европы", - считает эксперт.

Он напомнил, что вице-президент США Джей Ди Вэнс "уже это делал на Мюнхенской конференции, когда требовал, чтобы власть в Румынии и Германии отдали пропутинским (силам, - ред.).

"Но Европа — это самостоятельная большая единица. В то самое время, пока в Саудовской Аравии проходили переговоры, которые можно назвать дымовой завесой, в Париже проходили реальные переговоры", - считает собеседник.

Он напомнил о том, что 30 начальников штабов договаривались о том, какие войска будут введены в Украину в случае настоящего прекращения огня.

"Поэтому Европа просто делает свое дело сейчас. И, кстати, Ермак, один из участников нашей делегации, заявил Guardian накануне отъезда: "Я еду, мы туда едем, но в это время Европа готовит войска, и только с европейскими войсками, которые будут стоять на линии разделения, возможно, будет прекращение огня", - резюмировал Шейтельман.

Смотрите видео - интервью Михаила Шейтельмана:

Ввод миротворцев в Украину - последние новости по теме

Ранее Эммануэль Макрон раскрыл сценарий ввода миротворцев в Украину. Проект гарантий безопасности для Украины предусматривает размещение миротворцев.

Напомним, французский президент Эммануэль Макрон не исключил отправку военных стран Запада в Украину. "Мы сделаем все необходимое, чтобы Россия не выиграла эту войну. Для достижения этой цели возможно все", - заявил Макрон.

Как сообщал Главред, бывший посол США в НАТО Иво Даалдер заявил, что французский Генштаб обратился к своим коллегами по НАТО с письмом о формировании коалиции по отправке в Украину войск еще за несколько недель до соответствующего предложения Эммануэля Макрона.

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Кто такой Михаил Шейтельман

Михаил Шейтельман - политолог, политтехнолог, писатель, бизнес-консультант.

Родился в 1968 году в Ленинграде. В 1989 году, по возвращении из советской армии, занялся бизнесом. В 1991 году окончил отделение аэродинамики Ленинградского политехнического института. Параллельно занимался КВН и был комиссаром стройотряда. В том же году эмигрировал в Израиль, жил в кибуке, учился в университете имени Бар-Илана на отделении математики.

Свою карьеру начал инженером-программистом в Nortel. В 1999 году основал свое первое рекламное агентство в Израиле, которое ориентировалось на русскоязычную целевую аудиторию. С тех пор он занимал руководящие стратегические и творческие должности. Занимался продюсированием, организацией шоу, концертов и гастролей.

С 1996 года занимается политтехнологиями. Был советником российского олигарха Бориса Березовского.

Консультировал избирательные кампании в Израиле, России, Латвии и Кыргызстане, а также неправительственные организации, такие как Российский еврейский конгресс.

В 2015 году был стратегическим советником предвыборного штаба партии "Наш дом Израиль", в результате чего министром обороны назначили лидера партии Авигдора Либермана.

Работал стратегическим консультантом и членом правления ряда международных холдингов и инвестиционных групп.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года активно выступает в украинских, израильских, латвийских и других СМИ и ютуб-каналах, выражаясь в поддержку Украины.

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