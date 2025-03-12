"Путину трудно": агентство Reuters узнало об отношении Кремля к прекращению огня

Путину будет сложно согласиться на идею прекращения огня без обсуждения условий и получения каких-либо гарантий, заявили источники Reuters.

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СМИ узнали об отношении Кремля к месячному прекращению огня / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, facebook.com/andrij.sybiha

Кратко:

Без гарантий прекращения огня позиция России может быстро ослабнуть

С точки зрения Москвы предложение о прекращении огня выглядит как ловушка

В России с осторожностью отреагировали на предложение США о 30-дневном прекращении огня, поддержанное Киевом. В Москве считают, что любая сделка по прекращению войны должна учитывать ситуацию на поле боя. Об этом сообщает Reuters.

Высокопоставленный российский источник сообщил агентству Reuters, что Владимиру Путину будет сложно согласиться на идею прекращения огня без обсуждения условий и получения каких-либо гарантий.

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"Путину трудно согласиться на это в нынешнем виде. У Путина сильная позиция, потому что Россия наступает", - сказал анонимный источник.

Источник сообщил, что без гарантий прекращения огня позиция России может быстро ослабнуть, и тогда Запад может обвинить Россию в неспособности положить конец войне.

Другой высокопоставленный российский источник сообщил, что с точки зрения Москвы предложение о прекращении огня выглядит как ловушка, поскольку Путину будет сложно остановить войну без конкретных гарантий или обещаний.

Третий российский источник сообщил, что общая картина такова, что Соединенные Штаты согласились возобновить военную помощь и обмен разведданными и украсили этот шаг предложением о прекращении огня.

Кремль пока не прокомментировал эту информацию.

Путин заявил в декабре: "Нам не нужно перемирие, нам нужен долгосрочный мир, обеспеченный гарантиями для Российской Федерации и ее граждан. Как обеспечить эти гарантии - сложный вопрос".

Переговоры в Джидде - что известно:

Ранее сообщалось о том, что переговоры делегаций Украины и США в Саудовской Аравии завершились. Во время переговоров стороны сделали важные шаги для достижения стабильного мира в Украине. Участники переговоров пришли к согласию о введении временного 30-дневного режима прекращения огня, который может быть продлен по взаимному согласию сторон.

Как сообщал Главред, государственный секретарь США Марко Рубио прокомментировал состоявшиеся в Саудовской Аравии переговоры представителей Вашингтона и Киева. По результатам переговоров с украинской делегацией в Саудовской Аравии, во время общения с журналистами в Джидде, он заявил, что "теперь мяч на стороне" РФ.

Глава Офиса президента Андрей Ермак перед переговорами заявил, что главная задача - начать мирный процесс, Киев настроен на конструктивный диалог с Вашингтоном. При этом Ермак не стал раскрывать детали возможных уступок Украины.

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