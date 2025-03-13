Дочь Путинистки Успенской под кайфом опозорила мать своей выходкой

Татьяна Плаксина неадекватно вела себя и было видно, что она находится под "чем-то".

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Успенская опозорилась с зависимой дочерью / Коллаж Главред, фото Instagram/ uspenskayalubov_official

Кратко:

Дочь путинистки Плаксина в неадеквате попала на видео

Что говорит сама Успенская

Российская певица Любовь Успенская, которая яро поддерживает полномасштабное вторжение РФ в Украину, пытается вывести в люди свою наркозависимую дочь Татьяну.

На этот раз путинистка давала короткое интервью российским пропагандистским СМИ вместе с дочерью. На видео Успенская комментирует свои выступления с молодыми артистами, а в это время Татьяна строит разные гримасы и выглядит совершенно неадекватно.

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Она то улыбается, то делает печальное выражение лица, постоянно качается и не может стоять на одном месте.

"Со мной", - медленно проговаривает она, отвечая на вопрос о том, с кем из молодых исполнителей собирается записывать дуэт ее мать.

Дочь Успенской зависима / Фото Instagram/pacha_tati

При этом Успенская позже публикует видео, на котором ее дочь едва ли шевелясь, исполняет танец на шесте. Успенская пишет в посте под видео, что ее дочь "не такая". "Я пережила большое горе, но и большие радости потому, что она настолько трудолюбива и умеет посвящать все свое время хорошим делам: танцевать, петь, сочинять музыку и не бездельничать, как многие молодые люди, проводящие свое время по клубам, тусовкам. Слава богу, что моя дочка другая, что она не похожа, хотя были большие сложности, которые мы давно уже пережили", - лицемерит предательница.

Дочь Успенской покрутилась на шесте / Фото Instagram/uspenskayalubov_official

К слову, сама путинистка не лучше выглядит, более того, она напугала своих подписчиков внешним видом, многие даже предположили, что и сама Успенская балуется "запрещенкой".

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Напомним, ранее Главред писал о том, что Успенская сообщила, что у нее пропала дочь – Татьяна Плаксина. Успенская обратилась к главе Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией страны-оккупанта Виталию Бородину. Татьяну не могут найти уже вторые сутки.

Недавно московский суд вернул путинистке Любови Успенской ее иск к Киркорову на 10 млн рублей. До этого Успенская потребовала удалить все публикации, в которых упоминалось интервью Киркорова. Недовольство у певицы вызвали слова артиста о том, что она "попрошайка", которая "выклянчивает шмотки и подарки".

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Кто такая Любовь Успенская? Любовь Успенская - советская, российская и американская певица в жанре шансон. Родилась, выросла и первую известность, как артистка, получила в Киеве. Вопреки этому активно поддерживает РФ в войне с Украиной. С 7 января 2023 года внесена Украиной в санкционные списки лиц, "которые публично призывают к агрессивной войне, оправдывают и признают законной вооружённую агрессию РФ против Украины, временную оккупацию территории Украины".

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