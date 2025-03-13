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"США дожмут свою повестку дня": эксперт сказал, на какие уступки может пойти Киев

Виталий Кирсанов
13 марта 2025, 19:25
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По мнению эксперта, американская сторона понимает, что россияне вряд ли добровольно оставят территории Херсонской или Запорожской областей.
Снегирев
Снегирев сказал, на какие уступки может пойти Киев / Коллаж: Главред, фото: 241 отдельная бригада Сил территориальной обороны ВСУ, Главред

Что сказал Дмитрий Снегирев:

  • Отношения между США и Украиной нормализовались
  • По российской экономике нанесен достаточно ощутимый удар

Американская сторона во время переговоров будет настаивать на территориальных уступках со стороны Украины, "дожимая свою повестку дня". Об этом в интервью Главреду заявил военный аналитик, сопредседатель общественной инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев.

"Сам характер переговоров между Соединенными Штатами и Украиной свидетельствует о нормализации отношений между нашими двумя странами после встречи в Овальном кабинете. Со стороны Соединенных Штатов очевидно, что они будут дожимать свою повестку дня. Речь идет не только о прекращении огня как временном соглашении, но и об общем подписании мирного соглашения между Украиной и РФ", - говорит Снегирев.

По его словам, уже сейчас звучат достаточно осторожные заявления, которые следует классифицировать как контролируемую утечку информации со стороны американской делегации.

"В частности, речь идет о том, что американская сторона будет настаивать на территориальных уступках со стороны Украины. И здесь возникает вопрос, что именно имеет в виду американская сторона. Если территориальные уступки касаются указов российского диктатора от 30 сентября 2022 года о включении территорий Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей, то этот сценарий не удовлетворяет украинскую сторону. Если же имеется в виду активизация российского наступления в Курской области, которая, кстати, совпала с началом мирного переговорного процесса, и если это считается территориальными уступками, то проблем нет. Мы можем оставить территорию Курской области и, соответственно, требовать от американской стороны аналогичных шагов со стороны Российской Федерации. Например, в отношении Харьковской области", - отметил эксперт.

По его словам, американская сторона прекрасно понимает, что россияне вряд ли добровольно оставят территории Херсонской или Запорожской областей, не говоря уже о ситуации с Луганской областью, которую они сейчас фактически полностью контролируют.

Снегирев напомнил, что на фоне переговорного процесса украинская сторона, в частности президент Украины Владимир Зеленский, заявила, что есть три условия со стороны украинской делегации по окончанию войны. Это гарантии безопасности, санкции против Российской Федерации (причем со стороны Европы) и замороженные российские активы, которые, по мнению украинской делегации, должны обеспечить дальнейшую поддержку Украины.

"Насколько это реалистично? Давайте вспомним высказывания Дональда Трампа относительно гарантий безопасности, когда он ответил на подобный вопрос американского журналиста, заявив: "А где гарантия, что бомба вам не упадет на голову?". То есть говорить о том, что Соединенные Штаты должны как-то задекларировать характер политических и военных гарантий, не стоит. На мой взгляд, этого не будет. Единственное, что США активно продвигают, - это подписание соглашения о совместной добыче украинских недр, которые, по их мнению, и должны стать гарантией государственного суверенитета нашей страны. По мнению Соединенных Штатов, сам характер этого договора и, соответственно, долгосрочные инвестиции в украинские недра должны показать Российской Федерации, что Украина остается в политической, экономической и военной сфере влияния США", - отметил эксперт.

И речь тут, по словам эксперта, не идет ни о каком изменении риторики о возможности передачи Украины в орбиту политического влияния РФ.

"Я объясню, почему это важно, чтобы успокоить украинцев. Ведь на фоне даже предыдущих переговоров между российской стороной и представителями администрации Соединенных Штатов состоялась встреча американской делегации с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко. Причем по итогам этой встречи американская сторона сделала довольно интересное заявление. Они дали понять Лукашенко, что он может "отдохнуть" от российского военного и политического давления. То есть Соединенные Штаты рассматривают возможность вывода не только Украины, но даже Республики Беларусь из-под влияния Российской Федерации. И обратите внимание: по итогам этой встречи американская сторона сняла секторальные санкции с белорусского калия", - заявил он.

Тем самым, по его мнению, был нанесен достаточно ощутимый удар по российской экономике.

"Речь идет о том, что после решения предыдущей администрации Байдена о введении секторальных санкций против белорусских предприятий монополистом на мировом рынке стала Российская Федерация, что позволило ей получать большие деньги. Это довольно показательная тактика администрации Трампа. Поэтому еще раз подчеркиваю: это является ярким признаком того, что речь не идет ни о какой пророссийской риторике Трампа или, соответственно, о "размене" Украины в обмен на невмешательство Российской Федерации в геополитическое разделение мира, речь не идет. Трамп диктует свои условия", - добавил он.

Смотрите видео интервью Дмитрия Снегирева Главреду о последствиях переговоров между США и Украиной:

Прекращение огня в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Белый дом не исключает возможности, что Россия может отказаться от прекращения огня в Украине. В таком случае администрация Трампа будет тщательно анализировать ситуацию и делать выводы относительно намерений Кремля. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио. Во время брифинга в Ирландии он подчеркнул, что Трамп хочет не временного перемирия на 30 или 60 дней, а достижения устойчивого мира.

На встрече с делегацией США Киев предложил три ключевых шага: тишина в небе, тишина на море и меры доверия. Украина также поддержала инициативу Вашингтона по 30-дневному прекращению огня. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

Советник по национальной безопасности Майк Волц отметил, что США и в дальнейшем будут продвигать эту инициативу как в отношениях с Россией, так и на международном уровне. Он сообщил журналистам после переговоров в Джидде, что госсекретарь Марко Рубио представит соответствующее предложение на саммите G7, а президент Дональд Трамп - генсеку НАТО Марку Рютте 13 марта.

Bloomberg сообщает о том, что Путин может согласиться на прекращение огня в Украине. В то же время отмечается, Владимир Путин будет затягивать переговоры о прекращении огня для того, чтобы обеспечить максимально выгодные условия для Москвы.

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Кто такой Дмитрий Снегирев

Дмитрий Снегирев (11 октября 1971, Луганск) – эксперт по военным вопросам, блогер. Историк и юрист. Сопредседатель общественной инициативы "Правое дело".

Выступает на радио, телевидении и Интернет-ресурсах в качестве эксперта по военной и политической тематике.

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