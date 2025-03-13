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Украина представила США свои "красные линии": какая переговорная позиция у Киева

Ангелина Подвысоцкая
13 марта 2025, 22:22
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Украина не будет соглашаться на "заморозку" войны.
Ермак, ВСУ
Украина назвала свои красные линии в переговорах / Коллаж: Главред, фото: 31 отдельная механизированная бригада, Главред

О чем говорится:

  • Украина назвала США свои "красные линии"
  • Украина не согласна на "заморозку" войны
  • Украина не отказывается от вступления в НАТО

Украина предоставила США "красные линии" для мирных переговоров с РФ. Это произошло на встрече в Джидде. Об этом заявил источник, причастный к переговорам, сообщает Европейская правда.

Известно, что речь шла о таких "красных линиях":

видео дня
  • ограничения численности армии;
  • запреты на вступление Украины в НАТО и ЕС;
  • отсутствие права вето у РФ на участие Украины в международных организациях.

"Мы вопрос НАТО также проговорили, и мы четко сказали, что для Украины он не может быть снят с повестки дня", – пояснил он.

Глава ОП Андрей Ермак заявил, что Украина не будет соглашаться на "заморозку" войны. В этом вопросе совпадает позиция также с американскими партнерами, говорит он.

"Они также против замораживания конфликта, они против так называемого "Минска-3". Или каких-то договоренностей как Будапештский меморандум. Все они, к сожалению, не сработали. Все это осознают. Все сделали свои выводы", - сказал Ермак.

Также он акцентировал внимание на том, что страны Европы будут принимать участие в переговорном процессе.

"Эта встреча, я считаю, очень успешная встреча. Но это только начало. И перед нами большая работа. Главное, что Украина не в одиночестве, Украина с партнерами. Также с нашими европейскими партнерами мы на постоянной связи. Мы информируем их что происходит", - добавил глава ОП.

Смотрите видео с заявлением Андрея Ермака:

Ермак
Украина не согласится на заморозку войны / фото: скриншот

Прекращение огня в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Белый дом не исключает возможности, что Россия может отказаться от прекращения огня в Украине. В таком случае администрация Трампа будет тщательно анализировать ситуацию и делать выводы относительно намерений Кремля. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио. Во время брифинга в Ирландии он подчеркнул, что Трамп хочет не временного перемирия на 30 или 60 дней, а достижения устойчивого мира.

Переговоры в Саудовской Аравии, Саудовская Аравия, перемирие, прекращение огня, Инфографика Главред
Результаты переговоров между Украиной и США / Инфографика: Главред

На встрече с делегацией США Киев предложил три ключевых шага: тишина в небе, тишина на море и меры доверия. Украина также поддержала инициативу Вашингтона по 30-дневному прекращению огня. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

Советник по национальной безопасности Майк Волц отметил, что США и в дальнейшем будут продвигать эту инициативу как в отношениях с Россией, так и на международном уровне. Он сообщил журналистам после переговоров в Джидде, что госсекретарь Марко Рубио представит соответствующее предложение на саммите G7, а президент Дональд Трамп - генсеку НАТО Марку Рютте 13 марта.

Bloomberg сообщает о том, что Путин может согласиться на прекращение огня в Украине. В то же время отмечается, Владимир Путин будет затягивать переговоры о прекращении огня для того, чтобы обеспечить максимально выгодные условия для Москвы.

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Кто такой Андрей Ермак

Ермак Андрей - украинский государственный деятель, политик, юрист, кинопродюсер, руководитель офиса 6-го Президента Украины Владимира Зеленского с 11 февраля 2020 года. Входит в состав СНБО Украины с 12 февраля 2020 года, сообщает Википедия.

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