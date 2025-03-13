Секретный сын Лукашенко показался в Москве: как он выглядит

Российские пропагандисты орут, что местным девушкам стоит обратить на его прибытие внимание.

https://glavred.info/starnews/sekretnyy-syn-lukashenko-pokazalsya-v-moskve-kak-on-vyglyadit-10646963.html Ссылка скопирована

Коля Лукашенко прибыл в РФ / Коллаж Главред, фото Стархит, Instagram/lukashenko_nikolay

Кратко:

Как выглядит сын Лукашенко

Что он далает в РФ

Белорусский диктатор и самопровозглашенный президент Республики Александр Лукашенко прибыл в террористическую Москву и прихватил с собой внебрачного сына Николая.

Пропагандистские российские СМИ называют белоруса "завидным женихом" и даже приписывают ему толпы поклонниц. Белорусская "рок-звезда" был одет в костюм и белую рубашку с галстуком.

видео дня

Лукашенко, Обама, Коля Лукашенко / president.gov.by

По словам белорусского диктатора, его сын никогда не станет политиком, потому как "насмотрелся" на дела своего отца.

Коля Лукашенко учится в Пекине / Скриншот Instagram/lukashenko_nikolay

"Я не готовлю Колю в преемники. Он, наверное, никогда не станет президентом. Сын со мной много где поездил. Он увидел всю эту грязь политическую. И он ни в коем случае не хочет в политику", — пояснял самопровозглашенный президент Белоруссии.

Николай Лукашенко родился 31 августа 2004 года. С 2008 года Лукашенко регулярно выводит своего сына в свет. Сын Лукашенко участвовал в военных учениях "Осень-2008". Он стоял рядом со своим отцом и даже отдавал воинское приветствие рапортующим генералам.

Как выглядит сын Лукашенко / Скриншот телеграмм канала "Не Малахов"

По данным дружественных к Беларуси пропагандистских российских СМИ, сын Лукашенко учится не в России и не в Беларуси, а в Пекине. А вот другие источники сообщают, что парень учится в Москве.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Ранее Главред писал о том, что Лукашенко вряд ли захочет прижизненной передачи власти в Беларуси своему старшему или среднему сыну, заявил белорусский политический и общественный деятель, координатор гражданской кампании "Европейская Беларусь" Андрей Санников.

Ранее также сообщалось, что во Дворце независимости в Минске есть помещения, которые использует младший сын Александра Лукашенко – Коля. Во Дворце независимости есть отдельное крыло, куда вход закрыт даже для сотрудников.

Вас также может заинтересовать:

Почему Лукашенко называют самопровозглашенным президентом? Александр Григорьевич Лукашенко - белорусский пророссийский политик, государственный и военный деятель, де-факто - Президент Беларуси и Верховный главнокомандующий ВС Беларуси с 20 июля 1994 года. Переизбирался на пост президента на выборах 2001, 2006, 2010, 2015 и 2020. После выборов 2020 года его легитимность не признает Европейский Союз, США, Великобритания, Канада, Украина и ряд других государств с 23 сентября того года, пишет Википедия. Из-за авторитарного режима правления, использования административного ресурса на выборах, ограничения свободы СМИ, репрессий противников режима и т. д. Лукашенко часто называют "последним диктатором Европы". 24 февраля 2022 года, после начала вторжения России в Украину, предоставил территорию Беларуси российским войскам как плацдарм для продвижения в Украину и осуществления ракетных обстрелов; таким образом сделал Беларусь фактическим участником войны. До этого российские войска уже находились на территории Беларуси, но официально "на военных учениях". Результаты президентских выборов в Беларуси 2020 года, в которых официально победил Лукашенко были широко раскритикованы как сфальсифицированные и вызвали крупнейшие за время его правления массовые протестные акции.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред