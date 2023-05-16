Лукашенко "воюет" со старшими сыновьями: эксперт раскрыл сценарий переворота в Беларуси

Зацикленность на одну фигуру очень сильна в Беларуси, подчеркнул Андрей Санников.

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Андрей Санников оценил вероятность смены власти в Беларуси / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube

Александр Лукашенко вряд ли захочет прижизненной передачи власти в Беларуси своему старшему или среднему сыну, заявил белорусский политический и общественный деятель, координатор гражданской кампании "Европейская Беларусь" Андрей Санников.

Как подчеркнул он в интервью Главреду, Лукашенко не доверяет своим старшим сыновьям.

"Там не родственные отношения, а преступной группировки. И там проявляется (а иногда даже вылезает на люди) сильно неприязненное отношение Лукашенко особенно к старшему и среднему сыновьям", — пояснил белорусский оппозиционер.

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Он уверен в том, что Лукашенко не может допустить мысли о том, что он не будет обладать всей полнотой власти.

"Зацикленность на одну фигуру очень сильна в Беларуси. И когда эту фигуру убрать, пирамида должна посыпаться. По крайней мере, по логике и по всем историческим примерам так и происходит", — добавил Санников.

Кто такой Андрей Санников Андре́й Оле́гович Са́нников (белор. Андрэй Алегавіч Саннікаў; 8 марта 1954, Минск) — белорусский политический и общественный деятель, координатор гражданской кампании "Европейская Беларусь", кандидат в президенты Республики Беларусь в 2010 году, пишет Википедия.

Ранее СМИ обратили внимание, что с Лукашенко что-то не так, еще во время его визита в Москву на парад, который страна-агрессор РФ организовала до 9 мая. Тогда Лукашенко не смог пройти по площади с Путиным и другими руководителями стран на возложение цветов. Вместо этого самопровозглашенного президента Беларуси, на руках которого были заметны бинты, везли на электромобиле. Затем он быстро вернулся в Минск.

Журналисты The Mirror не исключали, что белорусского диктатора Александра Лукашенко могли отравить – в тот момент, когда он находился в столице страны-агрессора РФ, Москве, и появился на публике вместе с российским диктатором Владимиром Путиным.

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